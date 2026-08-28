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kırsalda bereket: Kahramanmaraş'ta ay çekirdeği hasadında verim ve kalite öne çıktı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu, Narlı ve Pazarcık bölgelerinde ay çekirdeği hasadı başladı; bol yağış verimi ve kaliteyi artırdı. 20-25 bin dönüm, 7-10 bin ton rekolte, fiyatlar yaklaşık 75 lira.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 12:54

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

kırsalda bereket: Kahramanmaraş'ta ay çekirdeği hasadında verim ve kalite öne çıktı

hasat başladı: üreticiler verim ve kaliteyi öne çıkarıyor

Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu, Narlı ve Pazarcık ilçelerindeki ay çekirdeği tarlalarında hasat dönemi başladı. Bölgedeki yağışların yeterli geçmesi ve sulama imkânlarının sağlanmasıyla hem randıman hem de ürün kalitesinde artış gözleniyor. Üreticiler, sezonun önceki yıllara göre daha umut verici olduğunu belirtiyor.

ekim sahası ve beklenen rekolte:

Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya tarafından verilen bilgilere göre kentte ay çekirdeği ekimi yaklaşık 20-25 bin dönüm alana yayılıyor. Ortalama verimin 350-400 kilogram civarında seyrettiği bölgede, yağlık ve çerezlik ürünler dahil olmak üzere tahmini rekoltenin 7 bin ile 10 bin ton arasında olması bekleniyor. Çetinkaya, son yıllardaki kuraklık koşullarının ayçiçeğini alternatif bir ürün haline getirdiğini ve üreticilerin maliyet avantajı nedeniyle bu ürünü tercih ettiğini vurguladı.

hasat yöntemi, kurutma ve pazar:

Üreticiler bu yıl gelen yağışlar ve baraj suyu desteği sayesinde verimde artış yaşandığını ifade ediyor. Çerezlik ay çekirdeğinde geleneksel baş kesimi yerine doğrudan biçimle hasat yöntemine geçilmesi verimi artırırken, ürün kalitesine de olumlu etkide bulundu. Hasat sonrası ürünler tarlada serilerek yaklaşık 48 saat içinde daha hızlı kurutuluyor ve iç piyasaya yönlendiriliyor.

Üretici Ali Orak, kaliteli çerezlik ay çekirdeğinin genellikle İç Anadolu Bölgesi'ne gönderildiğini ve alıcı bulduğunu belirtti. Orak, çerezlik ürünün yaklaşık 75 lira düzeyinden alıcı bulduğunu, bu fiyatın tam yeterli olmasa da önceki yıllara göre daha iyi olduğunu söyledi. Hasat ve ürün kalitesindeki iyileşmenin çiftçiler için moral verici olduğu ifade ediliyor.

Tarım yetkilileri ve üreticiler, mevsim koşullarının benzer seyretmesi halinde bölgenin ay çekirdeği üretiminde istikrarlı bir sezon geçirebileceğini, elde edilecek verim ve kalitenin hem yerel ekonomi hem de bölgesel satışlar için olumlu katkı sağlayacağını dile getiriyor.

AY ÇEKİRDEĞİNDE HASAT DÖNEMİ BAŞLADI.

AY ÇEKİRDEĞİNDE HASAT DÖNEMİ BAŞLADI.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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