Dolar 48,2411 +0,50%
Euro 56,2179 0,00%
Bist 14.559,25 -0,11%
Altın Gram 7.209,91 -0,33%
EUR/USD 1,1651 -0,07%
Brent Petrol 88,36 -0,18%
--°

Mobil uygulama İŞKUR hizmetlerini 9,2 milyon cebine taşıdı

İŞKUR Mobil'in 9,2 milyon kullanıcıya ulaştığını, son bir yılda 250 milyon iş araması ve 1,5 milyon başvurunun uygulama üzerinden yapıldığını Bakan Vedat Işıkhan duyurdu.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 12:31

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Mobil uygulama İŞKUR hizmetlerini 9,2 milyon cebine taşıdı

İŞKUR mobil kullanım verileri:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Mobil uygulamasının erişim rakamlarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Işıkhan, uygulama ile İŞKUR hizmetlerinin 9,2 milyon vatandaşın cebine taşındığını bildirdi.

Bakan Işıkhan'ın paylaşımı:

Yapılan paylaşımda, son bir yılda mobil platform üzerinden 250 milyon nitelikli iş araması ve 1,5 milyon iş başvurusu gerçekleştirildiği vurgulandı. Bu veriler, uygulamanın kullanıcılar tarafından yoğun şekilde kullanıldığını gösteriyor.

Uygulamanın erişimi ve hizmetleri:

İOS ve Android platformlarında sunulan uygulamanın, İŞKUR’un tüm hizmetlerine daha hızlı ve kolay erişim sağladığına dikkat çekildi. Bakan Işıkhan, mobil uygulamanın hizmetleri vatandaşın cep telefonuna taşıyarak erişilebilirliği artırdığını belirtti.

Paylaşım, dijital kanallar üzerinden sunulan iş ve istihdam hizmetlerine yönelik talebin yüksek olduğunu ve İŞKUR'un mobil altyapısının bu talebi karşılayacak düzeyde kullanıldığını gösteriyor.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN, &quot;İŞKUR MOBİL UYGULAMAMIZ İLE HİZMETLERİMİZİ 9.2...

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN, "İŞKUR MOBİL UYGULAMAMIZ İLE HİZMETLERİMİZİ 9.2 MİLYON VATANDAŞIMIZIN CEBİNE TAŞIDIK. SON 1 YILDA; 250 MİLYON NİTELİKLİ İŞ ARAMASI, 1,5 MİLYON İŞ BAŞVURUSU YAPILDI" DEDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karbasan'da adaçayı üretiminde organik süreçler yerinde incelendi
images

Garanti BBVA Partners uluslararası finans inovasyonu listesinde
images

kırsalda bereket: Kahramanmaraş'ta ay çekirdeği hasadında verim ve kalite öne çı...
images

İhtiyaç haritası kapı kapı: Denizli'de sosyal yardım sistemi yenileniyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çıldır Öncül köyünde dakikalar içinde yıkım: evlerin yüzde 70'i kullanılamaz hale geldi

Yatağan emniyetinde kariyer basamağı: Doğan 1. sınıf emniyet müdürü oldu

Aziziye sokakta alacak kavgası sonrası bıçaklama: şüpheli yakalandı

Düzce'de yağmurla karşılaşanların iki farklı tepkisi

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı

Kayseri'de korsan taksicilik operasyonunda sürücüye 100 bin lira ceza