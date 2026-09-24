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Parklar yenileniyor: Davutlar'da oyun grupları güvenli hale getirildi

Kuşadası Belediyesi, Davutlar Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki yıpranan oyun grubunu yeniledi; ekipler düzenli bakım ve onarım yapıyor.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 14:06

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Parklar yenileniyor: Davutlar'da oyun grupları güvenli hale getirildi

Kuşadası'nda bakım çalışmalarının odağı çocuk oyun alanları:

Kuşadası Belediyesi kent genelindeki park ve yeşil alanlarda yürüttüğü yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, özellikle çocukların yoğun kullandığı oyun gruplarında oluşan yıpranma, deformasyon ve çürüme gibi sorunlara karşı düzenli bakım ve onarım gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Davutlar Mahallesi'ndeki bir parkta yapılan müdahale, alanın tekrar güvenli ve kullanışlı hale gelmesini sağladı.

Davutlar Mahallesi'nde yapılan çalışmaların kapsamı:

Davutlar Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan oyun grubunda, kullanım yoğunluğu ve hava şartlarının etkisiyle bozulan bölümler tespit edildi. Ekipler, hasarlı ve çürüyen parçaları yenileyerek oyun grubunun sağlamlığını artırdı; gerekli montaj, sabitleme ve yüzey temizliği işlemleri yapıldı. Yapılan müdahaleyle birlikte çocukların oyun sırasında karşılaşabileceği muhtemel risklerin azaltılması hedeflendi.

Düzenli denetim ve vatandaş konforu:

Belediye yetkilileri, parkların periyodik olarak kontrol edilmesinin ve ihtiyaç duyulan noktalarda hızlı müdahale edilmesinin önemine vurgu yapıyor. Çalışmaların amacı yalnızca ekipman onarımı değil, aynı zamanda ailelerin parklardan daha huzurlu ve güvenli şekilde yararlanabilmesini sağlamak. Kuşadası Belediyesi, kent genelinde benzer bakım ve yenileme faaliyetlerini düzenli olarak sürdüreceklerini bildirdi.

KUŞADASI’NDA ÇOCUKLARIN OYUN ALANLARI YENİLENİYOR

KUŞADASI’NDA ÇOCUKLARIN OYUN ALANLARI YENİLENİYOR

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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