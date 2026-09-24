Başsavcı Arısoy Aydın e tipi ceza infaz kurumunda çalışmaları değerlendirdi

ziyaret ve yerinde inceleme:

Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret ederek kurumun genel işleyişi ve yürütülen hizmet süreçleri hakkında bilgi aldı. Yapılan incelemelerde, kurum idaresi tarafından sunulan uygulamalar, personel görev dağılımları ve günlük operasyonların işleyişi yerinde gözden geçirildi.

Başsavcı Arısoy incelemeler sırasında kurumun mevcut durumuna dair yetkililerden detaylı brifing aldı ve uygulamadaki güçlü yönler ile iyileştirme alanlarını tespit etmeye yönelik notlar tuttu. Kurumun rutin iş akışları, infaz süreçleri ve idari koordinasyonun işleyişi üzerine doğrudan gözlemler yapıldı.

değerlendirme toplantısında ele alınan konular:

İncelemenin ardından Arısoy başkanlığında düzenlenen değerlendirme toplantısında ceza infaz hizmetlerinin etkinliği, hizmet süreçlerinin düzenli yürütülmesi ve kurum çalışmalarının verimliliğinin artırılması konuları ele alındı. Toplantıda mevcut faaliyetler değerlendirildi, uygulamada karşılaşılan sorunlara ilişkin çözüm odaklı yaklaşımlar tartışıldı.

Toplantıya; Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mecit Alemşah Çetin, Cumhuriyet Savcısı Aydın Karabıçak, Ceza İnfaz Kurumu Müdürleri Tamer Arslan, Hasan Özdoğan, Mehmet Erdem ve Ahmet Öztemur, Jandarma Bölük Komutanı Altan Kara ile kurumda görevli idari personel katıldı. Katılımcılar, kurum faaliyetlerinin koordinasyonu ve hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Sonuç olarak, yapılan ziyaret ve toplantıda öncelikli hedef olarak hizmet süreçlerinin düzenli ve etkin yürütülmesi ile kurum içi koordinasyonun güçlendirilmesi benimsendi ve gerekli değerlendirmelerin takip edileceği belirtildi.

AYDIN CUMHURİYET BAŞSAVCISI UYGUR KAAN ARISOY, AYDIN E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU’NU ZİYARET EDEREK KURUMDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI YERİNDE DEĞERLENDİRDİ.