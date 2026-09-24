Bozcaada'da acil tahliye: beyin kanaması riski taşıyan hasta Sahil Güvenlik tarafından karaya çıkarıldı

Çanakkale'de acil tıbbi tahliye

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesinde, beyin kanaması riski taşıyan bir hasta için Sahil Güvenlik tarafından düzenlenen tıbbi tahliye başarıyla gerçekleştirildi. Olay, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı Harekat Merkezi tarafından 2 gün önce bildirilen tıbbi tahliye talebi üzerine başlatıldı.

Tahliye operasyonunun detayları:

Bozcaada'da durumu kritik olma potansiyeli bulunan 74 yaşındaki M.M., TCSG-16 numaralı Sahil Güvenlik botuna, ilçedeki 112 acil sağlık personeli eşliğinde alınarak sevk edildi. Botla yapılan yolculuk sonrası hasta, Geyikli feribot iskelesine getirildi ve bilinci açık ve sağ bir şekilde ambulansta teslim edildi.

Hastanın durumu ve sonraki adımlar:

Ambulans ile Çanakkale'ye ulaştırılan hasta, acil müdahale amacıyla ÇOMÜ Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, tahliye sürecinin deniz koşulları ve sağlık ekiplerinin koordinasyonu ile planlandığını; operasyonun zamanında müdahale sayesinde sorunsuz tamamlandığını bildirdi.

ÇANAKKALE’NİN BOZCAADA İLÇESİNDE BEYİN KANAMASI RİSKİ NEDENİYLE 74 YAŞINDAKİ BİR HASTA SAHİL GÜVENLİK BOTU İLE TAHLİYE EDİLDİ.