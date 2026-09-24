Dolar 48,8497 +0,04%
Euro 55,6707 +0,02%
Bist 12.998,41 -1,91%
Altın Gram 6.736,10 -0,68%
EUR/USD 1,1374 -0,13%
Brent Petrol 104,55 +1,43%
--°

Bozcaada'da acil tahliye: beyin kanaması riski taşıyan hasta Sahil Güvenlik tarafından karaya çıkarıldı

Bozcaada'da 74 yaşındaki M.M., beyin kanaması riski nedeniyle TCSG-16 Sahil Güvenlik botuyla 112 ekip eşliğinde Geyikli'ye taşındı; ÇOMÜ'ye kaldırıldı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 10:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Bozcaada'da acil tahliye: beyin kanaması riski taşıyan hasta Sahil Güvenlik tarafından karaya çıkarıldı

Çanakkale'de acil tıbbi tahliye

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesinde, beyin kanaması riski taşıyan bir hasta için Sahil Güvenlik tarafından düzenlenen tıbbi tahliye başarıyla gerçekleştirildi. Olay, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı Harekat Merkezi tarafından 2 gün önce bildirilen tıbbi tahliye talebi üzerine başlatıldı.

Tahliye operasyonunun detayları:

Bozcaada'da durumu kritik olma potansiyeli bulunan 74 yaşındaki M.M., TCSG-16 numaralı Sahil Güvenlik botuna, ilçedeki 112 acil sağlık personeli eşliğinde alınarak sevk edildi. Botla yapılan yolculuk sonrası hasta, Geyikli feribot iskelesine getirildi ve bilinci açık ve sağ bir şekilde ambulansta teslim edildi.

Hastanın durumu ve sonraki adımlar:

Ambulans ile Çanakkale'ye ulaştırılan hasta, acil müdahale amacıyla ÇOMÜ Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, tahliye sürecinin deniz koşulları ve sağlık ekiplerinin koordinasyonu ile planlandığını; operasyonun zamanında müdahale sayesinde sorunsuz tamamlandığını bildirdi.

ÇANAKKALE’NİN BOZCAADA İLÇESİNDE BEYİN KANAMASI RİSKİ NEDENİYLE 74 YAŞINDAKİ BİR HASTA SAHİL...

ÇANAKKALE’NİN BOZCAADA İLÇESİNDE BEYİN KANAMASI RİSKİ NEDENİYLE 74 YAŞINDAKİ BİR HASTA SAHİL GÜVENLİK BOTU İLE TAHLİYE EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Palu'da ders başı güvenliği: okul çevreleri ve servisler mercek altında
images

Çanakkale'de sahil ve emniyetten ortak operasyon: 109 düzensiz göçmen yakalandı
images

Şanlıurfa'da sarsıntı anı kameraya yansıdı: öğretmenler çocukları tahliye etti,...
images

Kuzey Kore sınır hattı için menzili artırılmış 240 mm güdümlü roketatarı denedi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çocuğunuz besin sonrası tepki gösteriyorsa bunlara dikkat edin

Kamera uyarısıyla Körfez'de boş arazideki atıkları geri topladılar

Gevaş'ta Aladüz Mahallesi'nde örtü üstü yangın yarım saatte kontrol altına alındı

Yayla yolunda sürpriz: iki yavru ayı aracın önünde koştu

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği