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Karaköprü merkezli 5.4 sarsıntı Adıyaman’da kısa süreli panik oluşturdu

AFAD verilerine göre saat 10.40'ta merkez üssü Şanlıurfa Karaköprü olan ML 5.4 depremi Adıyaman'da da hissedildi; ekipler tarama çalışması yürütüyor.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 11:32

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karaköprü merkezli 5.4 sarsıntı Adıyaman’da kısa süreli panik oluşturdu

Şanlıurfa Karaköprü merkezli deprem Adıyaman'da da hissedildi

AFAD verilerine göre, saat 10.40'ta merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan ML 5.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntı, Adıyaman merkez ve ilçelerinde de hissedildi; bölgede kısa süreli endişe ve hareketlilik yaşandı.

Vatandaşların tepkisi:

Deprem anında çok sayıda vatandaş bulundukları yerlerden çıkarak açık alanlara yöneldi. Olay sırasında kısa süreli panik oluştu, ancak ilk gelen bilgilerde can kaybı veya ağır hasar haberine yer verilmedi.

Ekiplerin müdahalesi:

Deprem sonrası ekiplerin saha tarama çalışmaları başlatıldı. Yetkililer, bölgedeki hasar tespitine yönelik kontrollerin sürdüğünü aktardı.

Adıyaman&#039;da deprem anı kamerada

Adıyaman'da deprem anı kamerada

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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