Dolar 48,8502 +0,04%
Euro 55,6805 +0,03%
Bist 12.992,38 -1,96%
Altın Gram 6.736,96 -0,67%
EUR/USD 1,1375 -0,11%
Brent Petrol 104,85 +1,72%
--°

Samsun'da robotik cerrahinin obezite tedavisindeki yeni adımı

VM Medical Park Samsun'da Doç. Dr. Kadir Yıldırım tarafından robot destekli OAGB ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi; hasta sağlıklı şekilde taburcu edildi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 11:44

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Samsun'da robotik cerrahinin obezite tedavisindeki yeni adımı

Samsun'da robotik cerrahinin obezite tedavisindeki yeni adımı

VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Kadir Yıldırım öncülüğünde robotik cerrahi teknolojisi kullanılarak Robot-Assisted One Anastomosis Gastric Bypass (OAGB) ameliyatı gerçekleştirildi. Halk arasında "Mini Gastrik Bypass" olarak bilinen operasyon, gelişmiş robotik kollar ve üç boyutlu görüntüleme desteğiyle tamamlandı. Ameliyat sonrası hasta, sağlık durumu iyi olduğu için taburcu edildi.

ameliyat ve teknik ayrıntılar:

Doç. Dr. Yıldırım, yöntemi Türkçeleştirerek "Robot Destekli Tek Anastomozlu Gastrik Bypass" olarak tanımladı ve robotik sistemlerin sağladığı avantajları şöyle özetledi: "Robotik cerrahi sayesinde ameliyat esnasında çok daha yüksek çözünürlüklü 3 boyutlu görüntüler elde ediyor, dar alanlarda el bileğinden çok daha esnek hareket kabiliyetine sahip robotik kollarla çalışıyoruz. Bu durum, hem dikiş hassasiyetini en üst seviyeye çıkarıyor hem de operasyonun güvenliğini artırıyor."

Operasyon, robotik kolların sunduğu hassasiyet ve cerrah kontrolünün birleşimiyle planlandı ve uygulandı. Kullanılan sistem, cerrahi hareketlerin daha kontrollü bir biçimde aktarılmasına olanak veriyor; bu da özellikle sınırlı çalışma alanlarında işlemlerin daha güvenli yapılmasını sağlıyor.

uygulama kriterleri ve hasta seçimi:

Doç. Dr. Yıldırım, obezite cerrahisinde yöntemin her hasta için uygun olmadığını vurguladı. "Obezite cerrahisi kararı; hastanın vücut kitle indeksi, obeziteye eşlik eden hastalıkları, daha önce uygulanan tedaviler ve genel sağlık durumu değerlendirilerek alınmaktadır. Uygulanacak cerrahi yöntemin belirlenmesinde de hastanın özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınmaktadır." ifadesiyle, robotik cerrahinin uygunluk kriterlerine dikkat çekti.

Ayrıca ekip, güncel cerrahi yaklaşımları ve teknolojik gelişmeleri takip ettiklerini belirterek, uygun hastalarda robotik cerrahinin cerrahi seçenekleri çeşitlendirdiğini söyledi. Hastane ve cerrahi ekip, teknolojinin sunduğu olanakları değerlendirerek ileri dönemde benzer vakalarda robotik uygulamaları sürdürmeyi planlıyor.

DOÇ. DR. KADİR YILDIRIM

DOÇ. DR. KADİR YILDIRIM

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gizli bileşenlerin gölgesinde: tarım ilaçları ve meme kanseri kaygısı
images

Başsavcı Arısoy Aydın e tipi ceza infaz kurumunda çalışmaları değerlendirdi
images

Parklar yenileniyor: Davutlar'da oyun grupları güvenli hale getirildi
images

Koçarlı'nın üç mahallesine doğalgaz müjdesi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Serik'te kavşak uyarısı: mahalle trafik önlemi bekliyor

Güzellikte sürdürülebilir inovasyona ikinci tur: L’Oréal L’AcceleratOR ikinci dönemi açıldı

Başsavcı Arısoy Aydın e tipi ceza infaz kurumunda çalışmaları değerlendirdi

Gizli bileşenlerin gölgesinde: tarım ilaçları ve meme kanseri kaygısı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği