Şanlıurfa merkezli 5.4 depremi Adıyaman dahil çevre illerde etki gösterdi

deprem ve merkez üssü:
AFAD verilerine göre, saat 10.40'ta merkez üssü Karaköprü (Şanlıurfa) olan 5.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
hissedilme ve yerel etkiler:
Sarsıntı, Adıyaman merkez ve ilçelerinde de hissedildi. Deprem sonrası kısa süreli panik yaşanırken, vatandaşlar bulundukları yerlerden dışarı çıktı.
saha çalışmaları:
Depreme ilişkin ekiplerin saha tarama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
ŞANLIURFA’NIN KARAKÖPRÜ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN 5.4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM, ADIYAMAN’DA DA HİSSEDİLDİ.
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