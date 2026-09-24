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Kastamonu'da iş yerinde yapılan aramada binlerce doldurulmuş makaron çıktı

Kastamonu'da jandarma operasyonunda bir iş yerinde 5 bin 480 doldurulmuş makaron, 38 kilogram kıyılmış tütün ve 5 makaron dolum aparatı ele geçirildi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 11:37

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kastamonu'da iş yerinde yapılan aramada binlerce doldurulmuş makaron çıktı

Kastamonu'da iş yerine düzenlenen operasyonda kaçak tütün ele geçirildi

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir iş yerinde arama yapıldı. Aramada, ticari faaliyet dışı olduğu değerlendirilen ve satışa hazır durumda bulunan tütün ürünlerine el konuldu.

Operasyon ayrıntıları:

Şüpheli şahsın iş yerinde yapılan aramada 5 bin 480 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 38 kilogram kıyılmış tütün ve 5 adet makaron doldurma aparatı ele geçirildi. Ekipler, ele geçirilen ürünlerin satış veya dağıtım ağına girmesini engellemek amacıyla malzemelere el koydu.

Soruşturmanın gidişatı:

Olayla ilgili olarak şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturmanın devam ettiği, ekiplerin benzer kaçakçılık olaylarının tespiti ve önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

KASTAMONU&#039;DA JANDARMA EKİPLERİNCE BİR İŞ YERİNDE YAPILAN ARAMADA, 5 BİN 480 ADET DOLDURULMUŞ...

KASTAMONU'DA JANDARMA EKİPLERİNCE BİR İŞ YERİNDE YAPILAN ARAMADA, 5 BİN 480 ADET DOLDURULMUŞ MAKARON, 38 KİLOGRAM TÜTÜN VE 5 ADET MAKARON DOLDURMA ALETİ ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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