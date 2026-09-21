Dolar 48,8120 +0,01%
Euro 56,0074 +0,09%
Bist 13.337,69 +0,40%
Altın Gram 6.852,68 -0,39%
EUR/USD 1,1477 +0,07%
Brent Petrol 97,49 +1,30%
--°

Burhaniye'de atık yangını ahıra sıçrayınca mahallede paniğe yol açtı

Memiş Mahallesi Amerikalı Bahçe Küme Evleri'nde çıkan katı atık yangını ahıra sıçrayıp paniğe neden oldu; itfaiye 3 araç ve 7 personelle yaklaşık 2 saatte söndürdü.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 13:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Burhaniye'de atık yangını ahıra sıçrayınca mahallede paniğe yol açtı

Burhaniye'de ahır çevresinde başlayan yangın kontrol altına alındı

Burhaniye ilçesinin Memiş Mahallesi Amerikalı Bahçe Küme Evleri mevkisinde, bir ahırın yanında biriken katı atıkların tutuşması sonucu yangın çıktı. Yoğun duman ve alevler kısa sürede çevreye yayılarak mahallede panik oluşturdu.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Olay yerine sevk edilen Balıkesir İtfaiyesi Burhaniye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Müdahale sırasında bölgede alevlerin ahıra sirayet ettiği tespit edildi. Yangına toplam 3 araç ve 7 personel ile müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın, yaklaşık 2 saat içinde kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Söndürme ve soğutma çalışmaları sırasında çevredeki yapılar ve olası can kaybı riskine karşı tedbirler alındı.

Olayın nedeni ve soruşturma:

Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Yapılacak teknik inceleme sonucunda yangının kesin çıkış sebebi belirlenecek ve gerekli adli veya idari işlemler takip edilecek.

Yerel sakinler, olay sırasında hızla yayılan duman nedeniyle tedirginlik yaşadıklarını belirtirken, itfaiyenin zamanında müdahalesinin daha büyük bir hasarı önlediği vurgulandı.

AHIR YANGINI

AHIR YANGINI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Altınözü'nde devrilen traktörün altında kalan üç kişi ekip müdahalesiyle kurtarı...
images

Mudanya'da çatı tadilatında düşen işçi balkondan çıkarıldı
images

Muratlı'da kovalamaca traktörün polise çarpmasıyla sonlandı
images

Muratlı'da kuru ot yangını itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kavak semalarında umut: Gazzeli çocuklar için uçurtmalar gökyüzüne bırakıldı

Altınözü'nde devrilen traktörün altında kalan üç kişi ekip müdahalesiyle kurtarıldı

Mudanya'da çatı tadilatında düşen işçi balkondan çıkarıldı

Muratlı'da kovalamaca traktörün polise çarpmasıyla sonlandı

TREND HABERLER

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı