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Okullar açılırken İslahiye'de denetimler sıkılaştırıldı

İslahiye'de Emniyet, 31 okulun bulunduğu 71 mahallede okul çevrelerinde güvenlik tedbirlerini sıkılaştırdı; GBT ve trafik kontrolleri devam ediyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 14:11

GÜNCELLEME: 21 Eylül 2026 - 14:27

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Okullar açılırken İslahiye'de denetimler sıkılaştırıldı

İslahiye'de okul çevrelerine yönelik denetimler

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okulların açılmasının ardından ilçe merkezinde ve kırsal alanda güvenlik önlemlerini artırdı.

Uygulamanın kapsamı:

İlçe merkezinde bulunan 31 okul başta olmak üzere toplam 71 mahallede okul çevrelerinde tedbirler alındı. Merkezde görevli emniyet güçleri, kırsal bölgelerde ise jandarma ekipleri görev yapacak; risk durumuna göre değerlendirilecek ve riskli görülen okullarda sabit güvenlik görevlisi bulundurulacak.

Denetimlerde yapılan işlemler:

Genelge doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalarda ekipler, ilçe genelinde okul önleri ve çevrelerinde şüpheli şahıslara yönelik GBT sorgulaması, trafik denetlemesi ve durum kontrolleri yaptı. Denetimler sırasında çok sayıda vatandaş kontrol edildi ve sorgulamalar gerçekleştirildi.

Uygulamalardan memnuniyet duyan vatandaşlar, tedbirlerin devam etmesi gerektiğini belirtti. Yetkililer, okul çevrelerindeki denetimlerin kararlı şekilde sürdürüleceğini bildirdi.

GAZİANTEP&#039;TE OKUL ÇEVRELERİNDE ASAYİŞ UYGULAMASI YAPILDI

GAZİANTEP'TE OKUL ÇEVRELERİNDE ASAYİŞ UYGULAMASI YAPILDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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