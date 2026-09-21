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Fındık kabuğu kıvılcımları Fatsa'da metruk evi kül etti

Fatsa'nın Beyceli Mahallesi'nde temizlik amaçlı yakılan fındık kabuklarından çıkan kıvılcımlar, atıl tek katlı evi kısa sürede küle çevirdi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 14:01

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Fındık kabuğu kıvılcımları Fatsa'da metruk evi kül etti

Olayın gelişimi:

Ordu'nun Fatsa ilçesi Beyceli Mahallesi'nde sabah saatlerinde temizlik için yakılan fındık kabuklarından sıçrayan kıvılcımlar, yakınlardaki atıl tek katlı evi tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen alevler yapıyı sardı ve ev tamamen küle döndü.

Müdahale ve inceleme:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürme çalışmasını tamamladı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Uyarı ve güvenlik:

Fındık kabuğu gibi yanıcı atıkların açık alanda yakılması sırasında kıvılcımların sıçrama riski yüksek olduğundan, bu tür uygulamalarda dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI

İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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