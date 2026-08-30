Bursa Karacabey'de viraj dönüşünde hız kazaya dönüştü

kaza anı ve olay yeri:

Karacabey ilçesi Boğaz yolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, viraja hızlı girdi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kontrolden çıkarak kaza yaptı.

kayıtlar ne gösteriyor:

Kaza anı, aynı yönde seyreden başka bir aracın araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin viraja yüksek hızla girişi ve ardından kontrolü kaybederek kazaya karışması net biçimde görülüyor.

kazazedelerin durumu:

Kazada şans eseri yaralanan olmadı; sürücülerin sağlığının iyi olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre kazanın temel nedeni viraja yüksek hızla girilmesi ve sürücünün hakimiyeti kaybetmesi olarak belirtiliyor.

Karacabey Boğaz yolu'ndeki kaza, araç içi kameraya yansıyan görüntülerle kayda geçti.

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