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Tekeri fırlayan otomobil Kurugöl mevkiinde devrildi: 5 yaralı

Besni-Kurugöl mevkiinde sol arka tekeri fırlayan 27 ACJ 106 plakalı otomobil takla attı; sürücü H.K. ile 4 yolcu yaralandı, hayati tehlike yok.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 10:16

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tekeri fırlayan otomobil Kurugöl mevkiinde devrildi: 5 yaralı

Tekeri fırlayan otomobil Kurugöl mevkiinde devrildi: 5 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde seyir halindeyken aracın tekerinin yerinden fırlaması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Olay, Besni-Gaziantep Karayolu Kurugöl mevkiinde yaşandı.

Kaza ve ilk müdahale:

Sürücü H.K. (22) yönetimindeki 27 ACJ 106 plakalı otomobil, Adıyaman istikametinden Gaziantep yönüne seyir halindeyken sol arka tekerinin yerinden çıkarak fırladı. Tekerin fırlamasının ardından sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç taklalar attı.

Kaza haberinin ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar çevredeki sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Kazada sürücü H.K. ile yolcular T.K. (47), M.A.K. (19), D.K. (19) ve M.K. (49) yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; olayın kesin nedeninin belirlenmesine yönelik soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEYKEN TEKERİ ÇIKAN OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU 5 KİŞİ...

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEYKEN TEKERİ ÇIKAN OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU 5 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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