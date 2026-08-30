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Güzellik merkezinde izinsiz mahrem kayıt iddiası: bir şüpheli daha yakalandı

Bakırköy'de güzellik merkezinde kadınların haberi olmadan çekilen mahrem görüntülerin çevrimiçi yayımlandığı iddiasıyla bir şüpheli daha yakalandı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 09:49

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Güzellik merkezinde izinsiz mahrem kayıt iddiası: bir şüpheli daha yakalandı

soruşturmanın kısa özeti:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir güzellik merkezinde kadınlara ait mahrem görüntülerin habersiz kaydedilip dijital mecralarda yayımlandığı yönündeki iddialar üzerine inceleme başlatıldı.

Şikâyetler, 28 Ağustos tarihinde merkezden hizmet almış dört kadın tarafından emniyete iletildi. İhbar üzerine yapılan aramalarda, iş yerinde bir adet aktif gizli kamera düzenekli cihaz, iş yerinden sökülmüş olduğu belirlenen altı cihaz ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

ele geçirilen deliller ve teknik inceleme:

Olay yerinde bulunan cihazlar ve ele geçirilen dijital materyaller üzerinde gerekli tespitlerin yapıldığı, elde edilen verilerin dijital platformlar üzerinden yayımlanan içeriklerle ilişkilendirilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Emniyet, kayıtların kaynağı ve yayımlanma zincirini çözmek amacıyla delil toplama ve inceleme sürecini hızlandırdı.

şüpheliler ve adli işlem:

Soruşturma kapsamında iş yeri yetkilisi F.Ö. ve kameraların kurulumu ve güvenlik sistemlerinin montajını yaptığı tespit edilen E.S.C. isimli şüpheli Kağıthane'deki ikametinde yakalandı. Bu iki şüpheli, 29 Ağustos tarihinde adli makamlara sevk edilerek "Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Verilmesi veya Ele Geçirilmesi" ve "Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali" suçlarından tutuklandı ve ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Görüntülerin dijital platformlar üzerinden yayımlanmasıyla bağlantılı olduğu tespit edilen A.Ç. (30) adlı şüpheli ise 29 Ağustos tarihinde Küçükçekmece'deki ikametinde gözaltına alındı; yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu. Söz konusu şüphelinin adli makamlara 30 Ağustos 2026 tarihinde sevk edileceği bildirildi.

Emniyet yetkilileri, soruşturmanın devam ettiğini ve olayla bağlantılı olabilecek diğer kişi ve mecraların tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Güzellik merkezindeki gizli kamera soruşturmasında 1 şüpheli daha yakalandı

Güzellik merkezindeki gizli kamera soruşturmasında 1 şüpheli daha yakalandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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