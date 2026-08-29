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Bursa'da gece yarısı motosiklet kazası: 20 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Bursa-Ankara karayolu girişinde gece yarısı meydana gelen kazada, kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü Talha Taner Kırca (20) yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 11:22

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bursa'da gece yarısı motosiklet kazası: 20 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Bursa'da gece yarısı motosiklet kazası: 20 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında bir genç hayatını kaybetti. Kaza, saat 03.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde gerçekleşti.

Kaza anı ve müdahale:

İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Talha Taner Kırca (20) yönetimindeki 16 CAL 844 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce refüje ardından bordür taşlarına çarparak savruldu.

O sırada aynı yöne giden, Emin S. (23) yönetimindeki 16 KIS 01 plakalı otomobil de motosikletliye çarptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Hastane ve soruşturma:

Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı; ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve cenazesi hastane morguna teslim edildi.

Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma ekiplerce devam ediyor.

BURSA&#039;NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA KONTROLDEN ÇIKARAK OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN...

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA KONTROLDEN ÇIKARAK OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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