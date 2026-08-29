Kadıköy'de 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli araçta yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Satın Alma ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçlarından toplam 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.P. (43) tespit edildi.

Operasyon ve yakalama:

Ekipler, şüphelinin izini takip ederek 27 Ağustos'ta Kozyatağı Mahallesi'nde bulunduğu aracı durdurdu. Araç içinde yapılan incelemede E.P. gözaltına alındı ve şahsın üzerinde, aracında ile ikametinde arama yapıldı.

Ele geçirilenler ve miktarlar:

Aramalarda toplam 336 gram uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 14 adet fişek, 1 adet hassas terazi, 2 cep telefonu ve 4.700 TL nakit para ele geçirildi. Şüphelinin ikametinde ayrıca 8,3 gram uyuşturucu madde, 1 adet şarjör ve 35 adet fişek bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından E.P., 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli makamlara sevk edildi; şüpheli tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

ELE GEÇİRİLENLER