Bursa'da mahalle tartışması vatandaşların müdahalesiyle sona erdi

Olayın gerçekleştiği yer

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Edinilen bilgiye göre, taraflardan birinin olay yerine otomobille gelmesi gerginliği artırdı.

vatandaşların müdahalesi

Çevrede bulunan vatandaşlar araya girerek tarafları ayırdı ve gerilmenin daha fazla büyümesi önlendi. Müdahalenin ardından taraflar ayrılırken olayın nasıl başladığına dair net bir bilgi paylaşılmadı.

görüntüler ve kamuoyuna yansıması

Yaşanan anlar cep telefonu kamerası ile kayda alındı; kayıtlar olay esnasındaki kısa süreci belgeledi. Olayla ilgili resmi açıklama yapılmadığı için soru işaretleri sürüyor, mahalle sakinlerinin araya girmesi ise dikkat çekti.

BURSA’DA İKİ GRUP ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI