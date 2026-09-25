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Bursa'da sağlık emekçilerinin kooperatif hayali mali kayba dönüştü

260 sağlık çalışanı, kooperatifte daire eksikliği ve aynı konutların birden çok kişiye satılması nedeniyle kişi başı yaklaşık 15 milyon TL zarar olduğunu iddia ediyor.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 13:01

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bursa'da sağlık emekçilerinin kooperatif hayali mali kayba dönüştü

Mağduriyetin kronolojisi:

Bursa'da yaklaşık 260 sağlık çalışanı, yıllarca ev sahibi olmak amacıyla kurulan kooperatife düzenli ödemeler yaptı. Kooperatif üyeliğinin 2016'da başladığı; üyelerin 2018-2019 yıllarında konutlarına kavuşmayı beklediği bildirildi. Ancak proje zamanında tamamlanmadı ve süreç, üyelerin mağduriyetine dönüştü.

Yeni yönetimi devralan Kadir Büyükaçıkgöz tarafından aktarılan bilgiye göre 2023 yılında üyeler proje alanına götürülüp örnek konutlar gösterildi. Üyeler aileleriyle birlikte fotoğraf çekip daireleri gezdi. Nisan 2026'ya kadar eksik konut olduğuna dair bildirim yapılmadı; sonra ise sahada gerçekte yaklaşık 100 daire bulunduğu, üye sayısının ise 260 olduğu ortaya çıktı.

Mağduriyetin boyutu ve öne çıkan iddialar:

Büyükaçıkgöz, geriye kalan üyeler için yeterli arsanın alınmadığını ve bu nedenle planlanan konut sayısının sağlanamadığını söyledi. Mağduriyetin maddi boyutu hakkında ise her bir sağlık çalışanının kişi başı yaklaşık 15 milyon TL zarara uğradığını ifade etti.

Ayrıca kooperatif üyesi olmayan yaklaşık 170 kişinin de aynı bölgeden konut almak amacıyla ödeme yaptığı, bu paraların kooperatif hesaplarına aktarıldıktan sonra kısa süre içinde üçüncü şahısların hesaplarına gönderildiği iddia edildi. Büyükaçıkgöz, bazı ödemelerin kooperatif yöneticilerinin aile yakınlarının hesaplarına aktarıldığını belirtti.

Hukuki adımlar ve yeni yönetimin incelemeleri:

Yeni yönetim 2026 yazında göreve geldikten sonra ilk olarak banka hesaplarını ve geçmiş para hareketlerini incelettirdi. Elde edilen belgeler avukata teslim edildi ve hukuki süreç başlatıldı. İddialar arasında aynı konutun birden fazla kişiye satılması da yer alıyor; eski yönetimin üyelerin hak sahibi olduğu konutları dışarıdan kişilere de sattığı öne sürülüyor.

Hukuki süreç kapsamında eski yönetim, kooperatif görevlileri, bazı aile yakınları ve inşaat firmasıyla ilgili incelemeler yapıldığı; ilgili kişilerin mal varlıkları ve banka hesaplarına yönelik ihtiyati tedbir taleplerinin bulunduğu kaydedildi. Amaç, mağdur olduklarını belirtenlerin uğradığı zararın karşılanması olarak açıklandı.

Büyükaçıkgöz, göreve geldikten sonra bazı kişilerin kendisine görevden ayrılması için 25 milyon TL teklif ettiğini belirtti ve teklifin kabul edilmediğini söyledi. Yönetim, üyelerin paralarının akıbetini ve satışı yapılan dairelerin hak sahipliğini netleştirmek için hukuk yolunu sürdürüyor.

Yaşanan olaylar üzerine üyeler, başta yargı süreci olmak üzere inceleme ve soruşturmaların hızlandırılmasını talep ediyor. Hukuki süreç devam ediyor ve kooperatif kaynaklı mağduriyetin çözümü için hem yargı hem de mali incelemeler takip ediliyor.

BURSA’DA EV SAHİBİ OLMA HAYALİYLE YILLARCA KOOPERATİFE ÖDEME YAPAN YAKLAŞIK 260 SAĞLIK ÇALIŞANI...

BURSA’DA EV SAHİBİ OLMA HAYALİYLE YILLARCA KOOPERATİFE ÖDEME YAPAN YAKLAŞIK 260 SAĞLIK ÇALIŞANI, İDDİAYA GÖRE AYNI KONUTLARIN BİRDEN FAZLA KİŞİYE SATILMASI VE YETERLİ SAYIDA KONUT BULUNMAMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLDU. KOOPERATİF BAŞKANLIĞI'NI DEVRALAN KADİR BÜYÜKAÇIKGÖZ, SAĞLIK ÇALIŞANLARININ BUGÜN İTİBARIYLA KİŞİ BAŞI YAKLAŞIK 15 MİLYON LİRA ZARARLA KARŞI KARŞIYA OLDUĞUNU ÖNE SÜRERKEN, KOOPERATİFLE İLGİSİ OLMAYAN YAKLAŞIK 170 KİŞİNİN DE AYNI PROJEDEN KONUT SATIN ALMAK İÇİN ÖDEME YAPTIĞINI VE PARALARIN KISA SÜRE İÇERİSİNDE FARKLI HESAPLARA AKTARILDIĞINI DİLE GETİRDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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