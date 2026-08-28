Zeytinburnu'nda tramvay çarpışması drondan görüntülendi: 9 yaralı

Zeytinburnu'da T1 hattında çarpışma

Zeytinburnu sınırları içinde, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı üzerinde Pazartekke ile Topkapı durakları arasında iki tramvayın çarpışması sonucu bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada 9 kişi yaralanırken, yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza ve yaralananlar:

Kazanın hemen ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralıların durumu hakkında ayrıntılı bilgi paylaşılmadı ancak Türkçe kamu kaynaklarında bildirildiği üzere yaralılar çevre hastanelere götürüldü. Olay, hattaki seferleri etkileyerek geçici aksamalara yol açtı.

Kaldırma çalışmaları ve görüntüler:

Kaza sonrası tramvayların hattan kaldırılması için vinç ve teknik personel görev yaptı; kaldırma çalışmaları sürerken bölgedeki ekiplerin müdahalesi dronla havadan görüntülendi. Görüntüler ekiplerin koordineli çalışmasını ve hattaki enkazın tahliyesini ortaya koydu. Yetkililer, kazanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığını bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma ve hat üzerindeki seferlerin normale dönmesine yönelik çalışmalara ilişkin bilgiler yetkililerce paylaşılmaya devam edecek. Vatandaşların bölgeyi güvenlik gerekçesiyle araç veya yaya trafiğine kapalı alanlardan uzak tutmaları istendi.

ZEYTİNBURNU'NDA T1 KABATAŞ-BAĞCILAR TRAMVAY HATTI'NIN PAZARTEKKE İLE TOPKAPI DURAKLARI ARASINDA İKİ TRAMVAY ÇARPIŞTI. EKİPLERİN ÇALIŞMASI HAVADAN DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ.