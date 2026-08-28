Bursa için 2040: üretimden deneyime bütüncül dönüşüm planı

Matlı vizyon 2040 planını NOSAB’ta açıkladı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) başkan adayı Özer Matlı, "Bursa Ekonomisi Dönüşüm Planı‑Vizyon 2040"ı NOSAB’ta bulunan Gastro Sanayi’de düzenlenen toplantıda kamuoyuna tanıttı. Matlı, çalışmanın 70 meslek komitesinden 2 bin 425 üyeyle yapılan görüşmeler, 300 saati aşan toplantılar ve 12 uzmandan oluşan ekip katkısıyla hazırlandığını belirtti.

Plan; 6 ana dönüşüm ekseni, 28 büyük dönüşüm hamlesi ve 46 yüksek etkili çözüm içeriyor. Matlı, 2040’ın kentin uzun vadeli ekonomik yönünü; 2026–2030 döneminin ise ilk uygulama, sonuç alma ve hesap verme periyodu olacağını vurguladı.

Üyeye doğrudan hizmet ve şeffaf yönetim:

Matlı, BTSO kaynaklarının 60 bin üyenin rekabet gücüne yönlendirileceğini, bütçe, iştirak faaliyetleri, proje harcamaları ve yatırımların ürettiği ekonomik değerin açıkça paylaşılacağını söyledi. Bağımsız denetimin düzenli çalışacağı taahhüt edildi.

Hizmet modelinde dönüşüm hedefi; BTSO’nun üyeyi binasına çağıran değil, ilçeye, çarşıya ve sanayi sitesine giden bir kurum haline gelmesi. Mevcut mobil uygulama geliştirilecek, BTSO ONE üzerinden üyeler tek noktadan başvuru yapıp sonucunu izleyebilecek. Faaliyet belgesi ile yılda beş temel belgenin ücretsiz verilmesi, aidatların düşürülmesi ve Nefes Kredileri’nin yeniden başlatılması da planlanan adımlar arasında.

Finansmana Erişim Merkezi, kredi ve teşvik başvurularını üye adına takip edecek; Ankara Masası üyelerin başkentteki ofisi işlevi görecek. Birlikte Alım modeliyle enerji, lojistik ve ortak girdilerde üyelerin satın alma gücü birleştirilerek maliyetler düşürülecek.

Dijital envanter, hedefli yatırım ve yetkinlik geliştirme:

Planın ikinci ekseninde Bursa Ekonomik Gelişim Enstitüsü yer alıyor; kentteki firmalar, ürünler, üretim gücü ve yatırım ihtiyaçları canlı bir envanterde toplanacak. İşletmeler Check Up 360 ile eksik alanlarını görecek; Bursa Dönüşüm Pusulası hangi yatırımı ne zaman ve hangi finansmanla yapacaklarını gösterecek.

Sektör Gelecek Laboratuvarları ve Gelecek İşleri Gözlemevi önümüzdeki 10 yılın teknoloji, pazar ve meslek öngörülerini belirleyecek. Böylece eğitim, üretim ve yatırım kararları gerçek ihtiyaca göre alınacak, firmalar yanlış yatırımdan korunacak.

Ticaret, dijital dönüşüm ve yaşam ekonomisi:

Matlı, ticaretin bilgi, ilişki ve teknolojiyle geliştirilmesini hedeflediğini söyledi. Bursa İş Ağı kentteki büyük alıcıların ihtiyaçlarını yerel üretici ve KOBİ’lerle buluşturacak. BursaLink 365, 367 oda ve borsayı ticaret koridorlarına dönüştürürken Bursa Trade Cloud firmaların ürünlerini yıl boyunca alıcılarla buluşturacak.

BAK! Bursa Alışveriş Kartı şehir içi harcamayı yerel işletmelere yönlendirecek; Bursa Global ise firmalara alıcı bulmadan finansmana ve güvenli tahsilata kadar destek sunacak. Dijital Çarşı 4.0, esnafı dijital satış süreçlerine taşıyacak; Bursa Gastronomi Ağı ve Bursa Deneyim Rotası turizm, gastronomi ve çarşı dinamiklerini paketleyerek ziyaretçinin kentte daha uzun kalmasını sağlayacak.

Kongre, fuar ve festivaller konaklama, ulaşım, gastronomi ve çarşıyla birlikte planlanacak; Hizmet İhracatı Hattı sağlık, eğitim, lojistik, yazılım ve danışmanlık firmalarını yeni pazarlara taşıyacak. Başarı ölçütleri toplantı sayısı değil; üyeye kazandırılan müşteri, geceleme, sipariş, ihracat ve ciro olacak.

Üretim ekosistemi, eğitim kampüsleri ve vizyon projeler:

Matlı, Bursa’nın doğu, batı ve kuzeyinde her biri yaklaşık 200 hektarlık KOBİ OSB’leri kurulacağını, bunlara bitişik 50–100 hektarlık ticaret bölgeleri, showroomlar, ofisler, depolar ve lojistik merkezleri planlandığını açıkladı. Mevcut sanayi siteleri Sanayi Siteleri 4.0 kapsamında deprem, yangın, enerji, internet, atık ve lojistik açısından yenilenecek.

Beşevler’de kurulacak UstaTek Mesleki Eğitim Kampüsü gençleri sanayinin içinde ustalarla ve modern atölyelerle istihdama bağlamayı hedefliyor. Vizyon projeler arasında yer alan Güney Marmara Marina ise Gemlik, Mudanya‑Güzelyalı ve Karacabey kıyılarını tek bir turizm ve ticaret rotasında birleştirecek; kıyıda yeni bir ekonomik ekosistem oluşturulacak.

Teknoloji, Ar‑Ge ve kalıcılık:

Beşinci eksende BUTEKOM X ile Bursa’nın test ve laboratuvar yetkinlikleri tekstilden mobiliteye, medikalden robotiğe ve yeşil teknolojilere açılacak. Bursa Dönüşüm Kampüsü ortak Ar‑Ge, pilot üretim ve dijital ikiz imkânı sunacak; Factory AI Bursa yapay zekâyı üretim hatlarında kalite kontrol ve bakımda uygulanabilir hale getirecek.

TechBridge Europe Avrupa’dan teknoloji transferini, BUTGEM Next geleceğin becerilerine sahip iş gücünü, Bursa IP, TalentCloud ve Venture Studios ise fikirlerin patente ve yeteneklerin istihdama dönüşmesini destekleyecek. Uygulamaların her biri üyeye kazandırdığı zaman, maliyet avantajı, finansman, sipariş, ihracat ve istihdam açısından düzenli olarak ölçülecek; sonuç veren projeler büyütülecek, verim alınamayanlar yeniden tasarlanacak veya durdurulacak.

Plan aynı zamanda Bursa Lojistik Akıl Ağı ve Yaşanabilir Bursa Ekonomi Standardı ile üretimi limandan son kilometreye hızlandırmayı ve büyümenin çevre ile yaşam kalitesine zarar vermemesini hedefliyor.

Matlı sunumunu, önümüzdeki seçimin iki isim değil, iki yönetim anlayışı arasında gerçekleşeceğini belirterek bitirdi. "Bursa yalnızca daha fazla değil, daha değerli üretecek; teknoloji, tasarım, marka, yazılım ve fikrî mülkiyet satacak. KOBİ, tüccar, esnaf, küçük üretici, kadın ve genç girişimci bu dönüşümün merkezinde olacak. Vizyon 2040 bir seçim sloganı değil, Bursa’ya verdiğimiz uzun vadeli sözdür" dedi.

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (BTSO) BAŞKAN ADAYI ÖZER MATLI, "BURSA EKONOMİSİ DÖNÜŞÜM PLANI-VİZYON 2040"I KAMUOYUNA AÇIKLADI. MATLI, BURSA’NIN ÜRETİM VE TİCARET GÜCÜNÜ TEKNOLOJİYE, MARKAYA, YENİ PAZARLARA VE KALICI REFAHA TAŞIYACAK BÜTÜNCÜL BİR YÖNETİM SİSTEMİNİ PAYLAŞTI.