Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir yolcu sıkıştı

Kaza ve müdahale:

Kaza, saat 21.00 sıralarında D-100 Karayolu Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edirne istikametine seyir halinde olan 34 PHJ 494 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybetmesi sonucu durağa yanaşmakta olan İETT otobüsüne arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil aynı yönde ilerleyen başka bir araca da çarpıp durabildi. Olayda otomobilde bulunan toplam 3 kişi yaralandı.

Araç içinde sıkışan bir yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi; sıkışan yaralı, ihbar üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerine ayrıca polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Trafik ve soruşturma:

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nun Beylikdüzü'nden Edirne istikameti kısa süreliğine aksadı. Kazaya karışan araçların çekicilerle yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Olayın nedeni ve kazanın oluş şekli polis soruşturmasıyla belirlenecek.

E-5 Büyükçekmece'de İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kaza: 1’i ağır, 3 yaralı