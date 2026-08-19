Eskişehir çevre yolunda kaza: mahalle halkı yolda kalan aileye sahip çıktı

Eskişehir çevre yolunda trafik kazası

Eskişehir çevre yolu Gündoğdu Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Olayda F.Y. idaresindeki araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki araziye savruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgilere göre, Sivas'tan Bursa'ya seyahat eden ailenin bulunduğu E.G. yönetimindeki 16 V 6520 plakalı otomobil ile F.Y. idaresindeki 26 ER 366 plakalı araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle ikinci aracın kontrolden çıkarak yoldan çıkması sonucu sürücü F.Y. yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mahallelinin müdahalesi ve soruşturma:

Kazada araçları hasar gören ve yolda kalan aile için Gündoğdu Mahallesi sakinlerinin evlerinde misafir etmek istemesi dikkati çekti; vatandaşların müdahalesi olay yerinde güvenliğin sağlanmasına ve ailenin ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı oldu. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı ve olayın sebeplerinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Kazanın yol açtığı hasar ve yaralanma durumu ile ilgili yetkililer tarafından yapılacak resmi açıklamalar bekleniyor. Bölgedeki trafik akışının kaza sonrası kontrollü şekilde sağlandığı bildirildi.

ESKİŞEHİR’DE ÇEVRE YOLUNDA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI. SİVAS’TAN BURSA’YA GİTTİĞİ ÖĞRENİLEN VE KAZAYA KARIŞAN AİLEYİ VATANDAŞLARIN İSE MİSAFİR ETMEK İSTEMESİ DİKKAT ÇEKTİ.