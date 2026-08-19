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Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi

Sinop-Kastamonu karayolu Kornopa kavşağında meydana gelen kazada tır ile otomobil çarpıştı; sürücü Cihan Ergün ve eşi Seyhan Ergün yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 03:20

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi

Kaza ve can kaybı:

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Sinop-Kastamonu karayolu üzerinde bulunan Kornopa köyü kavşağında tır ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden iki kişi hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobili Cihan Ergün (62) kullanıyordu; araçta yanında bulunan eşi Seyhan Ergün (63) bulunuyordu.

Edinilen bilgilere göre, 37 LC 890 plakalı otomobil ile 37 BK 287 plakalı SCANIA marka tırın çarpışması sonrası tırın yaklaşık 50 metre sürüklendiği belirtildi. Çarpmanın etkisiyle otomobildeki sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Müdahale ve hastane süreci:

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin çalışmasıyla araçta sıkışan Seyhan Ergün bulunduğu yerden çıkarılarak Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki müdahalelere rağmen Seyhan Ergün de hayatını kaybetti ve cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu.

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından sürücü Cihan Ergün'ün cenazesi araçtan çıkartılarak Taşköprü Devlet Hastanesi morguna nakledildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili değerlendirme ve soruşturma çalışmalarını sürdürdü.

Güvenlik önlemleri ve yolun açılması:

Kaza nedeniyle yol tek şeritten ulaşıma açıldı; jandarma ve trafik ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Araçların kaldırılmasının ardından Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler temizlik çalışması yaptı ve yol tekrar normale döndürüldü.

KASTAMONU’NUN TAŞKÖPRÜ İLÇESİNDE TIR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA SÜRÜCÜ CİHAN ERGÜN İLE...

KASTAMONU’NUN TAŞKÖPRÜ İLÇESİNDE TIR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA SÜRÜCÜ CİHAN ERGÜN İLE YANINDA BULUNAN EŞİ SEYHAN ERGÜN HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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