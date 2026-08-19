Dolar 47,9099 -0,03%
Euro 55,4914 -0,04%
Bist 14.127,98 -0,03%
Altın Gram 6.790,26 -0,28%
EUR/USD 1,1578 +0,01%
Brent Petrol 91,73 +0,78%
--°

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Sapanca Yanık Mahallesi'nde C.K.'ye ait iki katlı villanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 03:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Sakarya’nın Sapanca ilçesi Yanık Mahallesi Orta Sokak adresinde, C.K.’ya ait iki katlı villanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve tanker sevk edildi. Ekipler, kısa sürede müdahale ederek alevlerin yayılmasını önlemek için yoğun çalışma yürüttü.

Müdahalede, mahalle sakinleriyle itfaiye ekipleri arasında koordinasyon sağlandı; su takviyesi yapan tankerler ile ekiplerin hızlı müdahalesi, yangının bitişikteki villalara sıçramasını engelledi. Müdahale sırasında soğutma ve kontroller uzun süre devam etti.

Olayın etkileri ve inceleme:

Paniğe yol açan yangında can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi; yapılan ilk tespitlere göre yangın sadece çatı katında yoğunlaştı ve bitişik villalara sıçramadan kontrol altına alındı. Olay yerinde hasar tespit çalışmaları başlatıldı ve yetkililer yangının çıkış nedenini belirlemek üzere soruşturma açtı.

İtfaiye ekipleri, yangın sırasında ve sonrasında bölgede güvenlik önlemlerini sürdürdü; mahalle halkına gerekli uyarılar yapıldı. Yetkililer, inceleme tamamlandığında yangının nedeni ve hasar miktarıyla ilgili bilgi vereceklerini açıkladı.

SAKARYA’NIN SAPANCA İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE 2 KATLI VİLLANIN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN...

SAKARYA’NIN SAPANCA İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE 2 KATLI VİLLANIN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN YOĞUN ÇALIŞMALARI SONUCUNDA SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir...
images

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi
images

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaral...
images

Eskişehir çevre yolunda kaza: mahalle halkı yolda kalan aileye sahip çıktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir yolcu sıkıştı

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

Eskişehir çevre yolunda kaza: mahalle halkı yolda kalan aileye sahip çıktı

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Çankırı-Ankara yolunda çarpışma: araçlar hasar gördü, herkes yara almadan kurtuldu

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası