Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Sakarya’nın Sapanca ilçesi Yanık Mahallesi Orta Sokak adresinde, C.K.’ya ait iki katlı villanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve tanker sevk edildi. Ekipler, kısa sürede müdahale ederek alevlerin yayılmasını önlemek için yoğun çalışma yürüttü.

Müdahalede, mahalle sakinleriyle itfaiye ekipleri arasında koordinasyon sağlandı; su takviyesi yapan tankerler ile ekiplerin hızlı müdahalesi, yangının bitişikteki villalara sıçramasını engelledi. Müdahale sırasında soğutma ve kontroller uzun süre devam etti.

Olayın etkileri ve inceleme:

Paniğe yol açan yangında can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi; yapılan ilk tespitlere göre yangın sadece çatı katında yoğunlaştı ve bitişik villalara sıçramadan kontrol altına alındı. Olay yerinde hasar tespit çalışmaları başlatıldı ve yetkililer yangının çıkış nedenini belirlemek üzere soruşturma açtı.

İtfaiye ekipleri, yangın sırasında ve sonrasında bölgede güvenlik önlemlerini sürdürdü; mahalle halkına gerekli uyarılar yapıldı. Yetkililer, inceleme tamamlandığında yangının nedeni ve hasar miktarıyla ilgili bilgi vereceklerini açıkladı.

SAKARYA’NIN SAPANCA İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE 2 KATLI VİLLANIN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN YOĞUN ÇALIŞMALARI SONUCUNDA SÖNDÜRÜLDÜ.