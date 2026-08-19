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Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

Niğde-Adana karayolu Sazlıca mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı; araçlardan biri şarampole yuvarlandı, bir yaralının durumu ağır.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 03:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

Niğde-Adana karayolunda kaza:

Niğde-Adana karayolu Sazlıca mevkiinde iki otomobilün kafa kafaya çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olayda, 51 ET 905 plakalı otomobil ile 33 AFL 223 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri yol kenarındaki şarampole yuvarlanarak takla attı.

Kaza sonrası müdahale ve yaralılar:

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralananlar ekipler tarafından araçlardan çıkarıldı ve olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Toplam 7 kişinin yaralandığı, yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Soruşturma ve trafik güvenliği:

Kaza yerinde inceleme başlatan polis ekipleri, olayla ilgili delil toplanması ve kaza ile ilgili işlemleri yürütüyor. Yetkililer kazayla ilgili ayrıntıların soruşturma sonucu netleşeceğini belirtti. Bölgedeki sürücülere dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları çağrısında bulunuldu.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

NİĞDE’DE MEYDANA GELEN KAZADA 7 KİŞİ YARALANDI

NİĞDE’DE MEYDANA GELEN KAZADA 7 KİŞİ YARALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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