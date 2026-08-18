Dolar 47,9210 -0,01%
Euro 55,5038 -0,02%
Bist 14.127,98 -0,03%
Altın Gram 6.769,96 -0,60%
EUR/USD 1,1575 -0,01%
Brent Petrol 91,72 +0,77%
--°

Büyükkılıç ortak akılla Kayseri paydaşlarıyla buluştu

Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti teşkilatları, sivil toplum ve finans temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde Kayseri için ortak akıl ve iş birliğini önceliklendirdi.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 11:48

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Büyükkılıç ortak akılla Kayseri paydaşlarıyla buluştu

Büyükkılıç makamında kent paydaşlarını ağırladı

Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kent yönetiminde ortak akıl ve istişare kültürünü ön plana çıkararak siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve finans sektörünün temsilcilerini makamında kabul etti. Yapılan görüşmelerde şehir hizmetleri, yatırımlar ve yerel iş birliği mekanizmaları ana gündem maddelerini oluşturdu.

Siyasi partilerle yürütülen iş birliği:

Ziyarete katılanlar arasında AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Faruk Gümüş ile ilçe teşkilatı yer aldı. Toplantıda Kayseri ve Bünyan bölgesine yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi, teşkilat ile yerel yönetim arasındaki koordinasyon ve ortak projelerin güçlendirilmesi üzerinde duruldu. Başkan Büyükkılıç, görüşme sonrası teşkilat mensuplarına nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Sivil toplum ve finans temsilcilerinin katkıları:

Başkan Büyükkılıç, kentte faaliyet gösteren STK temsilcileriyle de bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. Doğu Garajı Dernek Başkanı Necdet Doğan ve yönetimi ile Cihannüma Derneği Kayseri İl Başkanı İzzet Serkuş ziyaretlerde kent gündemine ilişkin öneri ve beklentilerini paylaştı. Bu oturumlarda vatandaş odaklı projeler ve yerel ihtiyaçların tespiti ele alındı; Büyükkılıç, dernek başkanlarına teşekkür etti.

Finans sektöründen ziyaretçiler de makam trafiğinde yer aldı. Ziraat Bankası Kayseri Bölge Başkanı Rıdvan Karaman ile Ziraat Bankası Bireysel-Perakende Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü Recep Yücel ile yapılan görüşmelerde kent ekonomisinin güçlendirilmesi ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin geliştirilmesi için kurulabilecek iş birlikleri konuşuldu. Başkan, kurum temsilcilerine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Toplanan görüşler, Kayseri’nin öncelikli ihtiyaçlarının belirlenmesi ve geleceğe dönük projelerin şekillendirilmesinde kullanılacak. Başkan Büyükkılıç, yerel yönetimin karar alma süreçlerine farklı kesimlerin katılımını sağlayarak şehrin gelişimini hızlandırmayı hedeflediğini vurguladı.

Kayseri ortak akılla büyüyecek anlayışı çerçevesinde yapılan bu görüşmeler, kent yönetiminin paydaşlarla sürekli iletişim kurma ve ortak çözümler üretme yaklaşımının somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, AK PARTİ TEŞKİLATLARINDAN SİVİL TOPLUM...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, AK PARTİ TEŞKİLATLARINDAN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA VE FİNANS SEKTÖRÜNÜN TEMSİLCİLERİNE KADAR ŞEHRİN FARKLI KESİMLERİNDEN GELEN KONUKLARINI MAKAMINDA AĞIRLADI. BÜYÜKKILIÇ, KAYSERİ’NİN ORTAK AKIL VE İSTİŞARE KÜLTÜRÜYLE GELİŞMESİ İÇİN KENTTEKİ FARKLI PAYDAŞLARLA TEMASLARINI SÜRDÜRDÜ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ameliyatı sonrası birlik çağrısı: Yeni Parti Gaziantep il başkanı Güngen'den açı...
images

Polisten kaçarken akrabasına çarpan genç sürücü iki kişiyi yaraladı
images

Validen açıklama: Arsin'deki insansız hava aracının menşei araştırılıyor
images

Kota ve satış sınırlamaları tartışması: Lüleburgaz'da nişasta bazlı şeker tesisi...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir yolcu sıkıştı

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Çankırı-Ankara yolunda çarpışma: araçlar hasar gördü, herkes yara almadan kurtuldu

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası