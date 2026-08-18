Büyükkılıç ortak akılla Kayseri paydaşlarıyla buluştu

Büyükkılıç makamında kent paydaşlarını ağırladı

Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kent yönetiminde ortak akıl ve istişare kültürünü ön plana çıkararak siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve finans sektörünün temsilcilerini makamında kabul etti. Yapılan görüşmelerde şehir hizmetleri, yatırımlar ve yerel iş birliği mekanizmaları ana gündem maddelerini oluşturdu.

Siyasi partilerle yürütülen iş birliği:

Ziyarete katılanlar arasında AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Faruk Gümüş ile ilçe teşkilatı yer aldı. Toplantıda Kayseri ve Bünyan bölgesine yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi, teşkilat ile yerel yönetim arasındaki koordinasyon ve ortak projelerin güçlendirilmesi üzerinde duruldu. Başkan Büyükkılıç, görüşme sonrası teşkilat mensuplarına nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Sivil toplum ve finans temsilcilerinin katkıları:

Başkan Büyükkılıç, kentte faaliyet gösteren STK temsilcileriyle de bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. Doğu Garajı Dernek Başkanı Necdet Doğan ve yönetimi ile Cihannüma Derneği Kayseri İl Başkanı İzzet Serkuş ziyaretlerde kent gündemine ilişkin öneri ve beklentilerini paylaştı. Bu oturumlarda vatandaş odaklı projeler ve yerel ihtiyaçların tespiti ele alındı; Büyükkılıç, dernek başkanlarına teşekkür etti.

Finans sektöründen ziyaretçiler de makam trafiğinde yer aldı. Ziraat Bankası Kayseri Bölge Başkanı Rıdvan Karaman ile Ziraat Bankası Bireysel-Perakende Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü Recep Yücel ile yapılan görüşmelerde kent ekonomisinin güçlendirilmesi ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin geliştirilmesi için kurulabilecek iş birlikleri konuşuldu. Başkan, kurum temsilcilerine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Toplanan görüşler, Kayseri’nin öncelikli ihtiyaçlarının belirlenmesi ve geleceğe dönük projelerin şekillendirilmesinde kullanılacak. Başkan Büyükkılıç, yerel yönetimin karar alma süreçlerine farklı kesimlerin katılımını sağlayarak şehrin gelişimini hızlandırmayı hedeflediğini vurguladı.

Kayseri ortak akılla büyüyecek anlayışı çerçevesinde yapılan bu görüşmeler, kent yönetiminin paydaşlarla sürekli iletişim kurma ve ortak çözümler üretme yaklaşımının somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, AK PARTİ TEŞKİLATLARINDAN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA VE FİNANS SEKTÖRÜNÜN TEMSİLCİLERİNE KADAR ŞEHRİN FARKLI KESİMLERİNDEN GELEN KONUKLARINI MAKAMINDA AĞIRLADI. BÜYÜKKILIÇ, KAYSERİ’NİN ORTAK AKIL VE İSTİŞARE KÜLTÜRÜYLE GELİŞMESİ İÇİN KENTTEKİ FARKLI PAYDAŞLARLA TEMASLARINI SÜRDÜRDÜ.