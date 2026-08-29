Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Çalınan uçak Paks’ın yasak bölgesine girip ayçiçeği tarlasına indi

Macaristan'da 24 yaşındaki zanlı, Kalosca Havalimanı'ndan çaldığı Cessna 172 ile Paks Nükleer Santrali üzerindeki yasak bölgeye girip ayçiçeği tarlasına indi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 21:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Çalınan uçak Paks’ın yasak bölgesine girip ayçiçeği tarlasına indi

Çalınan uçak Paks’ın yasak bölgesine girip ayçiçeği tarlasına indi

Macaristan'da 24 yaşındaki bir şüpheli, Kalosca Havalimanı'nda park halindeki Cessna 172 tipi hafif uçağı alarak havalandı. Uçağın daha sonra ülkenin tek nükleer enerji tesisi olan Paks Nükleer Santrali üzerindeki uçuşa yasak bölgeye girmesi, yetkilileri alarma geçirdi.

Olayın gelişimi:

Macaristan Savunma Bakanı Romulusz Ruszin-Szendi tarafından yapılan açıklamada, radarların izinsiz girişi tespit etmesinin ardından iki adet Gripen tipi savaş uçağının acil olarak havalandığı bildirildi. Şüpheli uçak, bu takibin ardından kısa süre sonra Paks'a yaklaşık 20 kilometre mesafedeki bir ayçiçeği tarlasına acil iniş yapmak zorunda kaldı. İniş sırasında uçağın iniş takımlarında hasar oluştu.

Güvenlik müdahalesi ve şüphelinin yakalanması:

Olay yerinden ve Kalosca Havalimanı'ndan paylaşılan görüntülerde, iniş sonrası hafif yaralanan şüphelinin tarlayı geçerek karayoluna çıktığı görülüyor. Polis açıklamasına göre, şüpheli daha sonra yol üstünde yardım talep eden bir kişinin aracını çalmaya çalıştı; bu girişim başarılı olmayınca yakalanarak polis merkezine götürüldü. Basında yer alan haberlere göre, yakalandığında şüpheli kafa karışıklığı ve yönünü kaybetmiş izlenimi veriyordu.

Macaristan’da hafif uçağı çalan bir şüphelinin Paks Nükleer Santrali üzerindeki uçuşa yasak...

Macaristan’da hafif uçağı çalan bir şüphelinin Paks Nükleer Santrali üzerindeki uçuşa yasak bölgeye girmesi alarma neden olukren Macaristan Savunma Bakanı, müdahale için iki savaş uçağının havalandığını açıkladı.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Belen'de konteynerler yangında kullanılamaz hale geldi
images

Hızlı müdahale hayata bağladı: Hassa'da yamaçtan düşen vatandaş kurtarıldı
images

Flamingo yolu'nda kontrolden çıkan motosiklet 15 metre sürüklendi, sürücü yarala...
images

Antakya Aksaray Mahallesi'nde atıl malzemeler ve çöplükte çıkan yangın kontrol a...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gaziantep'te geceyi aydınlatan şimşekler kısa sürede sağanağa dönüştü

Buruk: ligin lideriyiz, U23 kuralı işleri zorluyor

Gardi: Leao transferi aylar sürdü, Galatasaray hücum hattını güçlendirdi

Göztepe'de Stoilov: Galatasaray karşısında puanla ayrılmayı hak ediyorduk

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler