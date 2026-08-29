Milyonluk para hareketleri mercek altında: Tekinoğlu’nun hesaplarında 1,35 milyar lira

Gözaltı ve mali verilerin incelenmesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının fuhuş ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu hakkında yürütülen soruşturmada, mali hareketlerin ayrıntılı incelemesi sürüyor. Yapılan aramalar ve elde edilen MASAK kayıtları soruşturmanın mali boyutunu öne çıkardı.

Ham işlem hacmi ve hesap içi transferler:

Mali analizlerde Tekinoğlu'nun banka kayıtlarında kayda geçen toplam brüt işlem hacmi yaklaşık 1,35 milyar lira olarak belirlendi. Bu rakam, banka girişlerinin yaklaşık 675,10 milyon lira ve çıkışların 680,49 milyon lira olduğu verilerle destekleniyor. Söz konusu hareketlerin büyük kısmının, Tekinoğlu’nun kendi adına kayıtlı farklı hesapları arasında gerçekleştirilen transferlerden oluştuğu tespit edildi; bu kapsamda yaklaşık 664,82 milyon lira giriş ve 666,37 milyon lira çıkış hesap içi transferlere ait.

Üçüncü kişilerle para trafiği ve döviz hareketleri:

Kayıtlarda üçüncü kişilere ve şirketlere ait hareketler de yer alıyor; bu alandaki girişlerin yaklaşık 10,29 milyon lira, çıkışların ise 14,12 milyon lira seviyesinde olduğu belirtildi. Tekinoğlu adına en az 10 ayrı bankada lira, dolar, avro, İsviçre frangı, sterlin ve altın hesabı bulunduğu, vadeli mevduat ve yatırım hesaplarıyla birlikte 200’ün üzerinde finansal varlık kaydının yer aldığı aktarıldı. Ayrıca hesaplarına yurt dışından döviz girişleri de yansıdı; örneğin 24 Ağustos 2022 tarihinde yabancı kaynaklı bir swift gönderisiyle 19 bin 52 dolar (yaklaşık 345 bin 575 lira) kaydedildi.

Gece saatlerinde "burs" açıklamalı transferler:

Mali verilerin ikinci analizinde, Tekinoğlu’nun 11 farklı kişiye yönelik 20 ayrı "burs" açıklamalı transferi detaylandırıldı. 2026 yılına ait 11 "burs" işleminden 8’inin gece saatleri arasında, 23.00 ile 06.00 arasında gerçekleştirildiği belirlendi. İncelemeye yansıyan örnekler arasında Sude Ç.'ye 10 bin lira (saat 23.24), Emine D.'ye 7 bin lira (saat 02.04) ve Candan Seçil Y.'ye 2 bin lira (saat 01.00) gönderimleri bulunuyor. Bazı kadınlara yapılan ödemelerin miktarları 500 liradan 7 bin 500 liraya kadar değişiyor.

Açıklamalı transferler ve ilişkilendirme:

Gece saatlerinde farklı gerçek kişilere yapılan bu ödemelerde bazı işlem açıklamalarında "Alaçatı", "Kadınlar Günü hediyesi", "cilt bakımı" ve "cilt bakım paket ücreti" gibi notlar yer alırken, birçok transferin açıklamasız olduğu veya ekonomik ilişkiyi net biçimde ortaya koymadığı kaydedildi. 3 Ağustos 2026 tarihinde Ömer Çalık’a yapılan 27 bin lira tutarındaki gönderide açıklama olarak "Otel konaklama ücreti" ifadesi yer aldı.

Siyasi bağlantılar ve üçüncü kişi transferleri:

Soruşturmadaki dikkat çekici hareketlerden biri, 7 Ağustos 2026 tarihinde Tekinoğlu tarafından Enginyurt ailesine uzanan para trafiği oldu. Tekinoğlu’nun, Yeni Parti milletvekili Cemal Enginyurt’in oğlu Alptürk Enginyurt’a 500 bin lira gönderdiği ve açıklama kısmına "Borç olarak verilen" yazdığı tespit edildi. Aynı gün Alptürk Enginyurt'un kısa süre sonra Ahmet Mert F. isimli kişiye 530 bin lira gönderdiği ve işlemi "iade" olarak not ettiği de kayıtlarda yer aldı.

MASAK kayıtlarına göre Tekinoğlu’nun üçüncü şahıslara yaptığı yüksek tutarlı diğer ödemeler arasında Mayıs–Temmuz 2025 döneminde Onur D. adına 15 işlemde toplam 4 milyon 525 bin lira, Ocak–Mart 2025 döneminde Vahap Y.’ye üç işlemde toplam 1 milyon 750 bin lira aktarımı bulunuyor. 18 Mayıs 2026 tarihinde ise Alihan S.’ye 995 bin lira gönderildiği ve açıklamada "Elden alınan borç" ifadesinin yer aldığı görüldü.

Araç ve taşınmaz ödemeleri:

Mali kayıtlarda ayrıca araç ve gayrimenkul işlemlerine ilişkin bedeller de yer aldı. General Oto Servis ve Ticaret A.Ş.’ye üç işlemde toplam 930 bin lira gönderildiği, iki işlem açıklamasında "İmran T.’ye ait Peugeot 408 marka araç ücreti" ifadesinin bulunduğu tespit edildi. Tapu, kapora ve daire satış bedeli açıklamalı milyon lira düzeyinde çeşitli hareketler de kayıtlarda yer aldı; ancak ham MASAK veri setinde TAKBİS kayıtları bulunmadığı için bu ödemelerin hangi taşınmazların tesciliyle sonuçlandığı mevcut verilerden belli değil.

Soruşturmanın odak noktaları ve beklenen adımlar:

Gözaltı sonrası soruşturmanın öncelikli konuları, üçüncü kişilerle gerçekleşen milyonluk transferlerin mahiyeti, yurt dışı para girişlerinin kaynakları, "borç" ve "burs" açıklamalı işlemlerin gerçek ekonomik ilişkileri ile fuhuş iddialarıyla bağlantılı olabilecek ilişki ağları ve gelen ihbarlar olarak sıralanıyor. Başsavcılığın incelemesinde, açıklamasız büyük transferler, gece saatlerindeki tekrarlı "burs" ödemeleri, Enginyurt ailesine yönelen para hareketleri ve yurt dışı transferleri diğer delillerle birlikte değerlendirilecek.

Masak verileri ve banka kayıtlarının derinlemesine analizi ile soruşturmanın mali boyutuna ilişkin ayrıntıların netleştirilmesi bekleniyor. Elde edilen kayıtlar üzerinden yapılacak çapraz kontroller ve diğer deliller doğrultusunda dosyada ek gözaltı, ifade alma veya el koyma gibi adımların gündeme gelebileceği belirtildi.

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Enginyurt’un gözaltına alınan danışmanı Tekinoğlu’nun para trafiği mercek altında