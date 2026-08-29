Serik'te rüzgarla büyüyen otluk yangını serayı kıl payı kurtardı

Serik'te otluk ve makilik alanda başlayan yangın kısa sürede yayıldı

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Üründü Mahallesi Alaçeşme mevkisinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevlerin tarım arazileri ve seralara yaklaşması nedeniyle acil müdahale başlattı.

Olay yerine gelen ekipler, durumun ciddiyeti üzerine geniş güvenlik önlemleri alarak söndürme ve kontrol çalışması yürüttü. Alevlerin hızla ilerlemesi üzerine hem profesyonel ekipler hem de çevredeki vatandaşlar seferber oldu.

Müdahale ve seranın son anda kurtarılması:

Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Serik Belediyesi ekipleri ve çok sayıda vatandaş müdahale etti. Karadan yürütülen çalışmalarda traktör ve çeşitli tarım araçları kullanılarak yangının ilerleyebileceği alanlarda bariyer oluşturulmaya çalışıldı.

Yangının tehdidi altına giren bir seranın etrafında yoğunlaşan müdahale, itfaiye ekipleri ve vatandaşların traktörlerle taşıdıkları su tankları sayesinde başarılı oldu. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile söz konusu sera alevlerin ulaşmasından son anda kurtarıldı.

Hasar, soğutma çalışmaları ve inceleme:

Yangında yaklaşık 30 dönümlük otluk ve makilik alan zarar gördü. Bölgede bulunan bazı zeytin ağaçları da alevlerden zarar görürken, yangın sırasında boş olduğu öğrenilen bir konteyner tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ekipler yangının tarım alanlarına ve çevredeki yapılara sıçramasını engellemek için söndürme çalışmalarını sürdürürken, bölgede soğutma işlemlerinin de yapılacağı bildirildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Yangın bölgesinde söndürme çalışmalarına destek veren vatandaşlardan biri, olan biteni cep telefonuyla görüntülerken şu sözleri söyledi: "Köylüme bak sen köylüme bak şunun gidişatına bak. Memleketimin gözünü seveyim yaktırır mı memleketini şunun gidişatına bak." Aynı vatandaş, ekiplerin çalışmasını da "Devlet burda devlet her zaman 18 yaşında diyerek" ifade etti.

Yetkililer, bölgedeki hasarın ve yangının kesin çıkış nedeninin tespitine yönelik çalışmanın sürdüğünü açıkladı.

ANTALYA'NIN SERİK İLÇESİNDE OTLUK VE MAKİLİK ALANDA ÇIKAN YANGIN, RÜZGARIN ETKİSİYLE KISA SÜREDE BÜYÜYEREK YAKLAŞIK 30 DÖNÜMLÜK ALANDA ETKİLİ OLDU.