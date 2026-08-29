Sarıcaali kavşağında çarpışma: motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kaza yerinde ilk bilgiler:

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde, Lüleburgaz-Babaeski istikametinde bulunan Sarıcaali Kavşağında saat 19.00 sıralarında bir trafik kazası gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 34 MCV 885 plakalı motosiklet, 34 DZF 653 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak düştü.

Olay yerindeki müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı olan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yerde gerçekleştirdi. Müdahalenin ardından yaralı, ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesine nakledildi.

Soruşturma ve süreç:

Polis ekipleri kaza ile ilgili yerinde inceleme başlattı. Kazanın nedenine ilişkin detaylar, ekiplerin yapacağı tespit ve değerlendirmeler sonrasında netleşecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KIRKLARELİ’NİN LÜLEBURGAZ İLÇESİNDE MOTOSİKLETİN OTOMOBİLE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI.