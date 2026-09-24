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Çameli’nin buz kaynaklarında yetişen alabalığı bölgenin ekonomik ve turistik kalbi oldu

Toroslar’ın kar sularında 14-16 ay büyüyen Çameli alabalığı, Elmalı'deki tesislerde üretilip hem lezzeti hem de bölge turizmine katkısıyla öne çıkıyor.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 11:04

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EDİTÖR: Berk Doğan

Çameli’nin buz kaynaklarında yetişen alabalığı bölgenin ekonomik ve turistik kalbi oldu

Torosların soğuk sularında yavaş yetişen lezzet

Denizli’nin Çameli ilçesinde, Toros Dağları’ndan beslenen buz gibi kaynak sularında yetiştirilen alabalıklar hem tadı hem de tekstürüyle dikkat çekiyor. Özellikle Elmalı Mahallesi, sahip olduğu doğal akarsu ve tesis yoğunluğu sayesinde bölgenin üretim merkezi konumunda. Üretimin temel özelliği, soğuk suyun balığın et kalitesine doğrudan etkisi ve yetiştirme süresinin diğer ılıman bölgelere göre belirgin biçimde uzun olması.

soğuk su ve uzun üretim süresinin etkisi:

Çameli alabalıkları, ılıman bölgelere göre daha uzun bir sürede sofraya ulaşıyor. 14, 15, 16 ayı bulan yetiştirme süresi, balığın etini sıkı ve lezzetli hale getiriyor. Bu farkı Çameli Alabalık Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı ve Elmalı Mahallesi Muhtarı Fatih Maden şu sözlerle özetliyor: "Toros Dağları’ndaki kar sularından gelen soğuk sularda yetişen alabalığımız; ılıman bölgelere göre 8-9 ayda sofraya gelirken, Çameli’de 14, 15, 16 ayda yetişiyor. Soğuk suda uzun sürede yetiştiği için eti sıkı bedenli ve son derece lezzetli oluyor. Türkiye’nin her yerinde alabalık üretimi var ancak Çameli alabalığı doğal ve soğuk suda yetiştiği için buranın lezzetini hiçbir yer tutmaz".

Elmalı'nın rolü ve bölge ekonomisine katkısı:

Elmalı Mahallesi, Çameli’deki tesislerin yarıdan fazlasını barındırıyor. İlçede yaklaşık 100 tesis bulunduğunu ve bunlardan 60 tanesinin Elmalı köyünde yer aldığını belirten yetkililer, köyün içinden geçen Kanlıçay suyunun üretimdeki önemine vurgu yapıyor. Fatih Maden, üretim ile turizmin eş zamanlı geliştiğini ve son 10 yılda belediye öncülüğünde turizm atağı gerçekleştiğini ifade ederek, Elmalı ile Çameli’nin bölge turizminin merkezleri haline geldiğini söylüyor: "Çameli Belediye Başkanımızın öncülüğünde turizm konusunda son 10 yılda büyük bir atağa geçtik. Turizm merkezimiz de şu anda ağırlıklı olarak Çameli ve Elmalı olarak öne çıkıyor. Özellikle Elmalı, alabalık üretiminin merkezi ve kalbi durumunda. Toros Dağları’ndan doğan Kanlıçay’ın köyümüzün ortasından geçmesi bizim için büyük bir avantaj sağlıyor. Bu durumun köyümüzün ekonomisine ve gelişimine katkısı oldukça fazla."

Bölgede üretilen alabalıklar, tesislerde ağırlanan yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunulurken, aynı zamanda Çameli ekonomisine ve doğa turizmine önemli katkılar sağlıyor. Soğuk su kaynakları ve uzun yetiştirme periyodu, Çameli alabalığını hem yerel pazar hem de ziyaretçiler açısından farklılaştırıyor.

Torosların buz gibi sularında yetişen Çameli alabalığı lezzetiyle fark oluşturuyor

Torosların buz gibi sularında yetişen Çameli alabalığı lezzetiyle fark oluşturuyor

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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