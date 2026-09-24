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Akbank'ın Şehrin İyi Hali'nde 12. dönem başladı: gençler gönüllülüğe çağrılıyor

Akbank'ın Şehrin İyi Hali projesi 12. dönemde üniversiteli gençleri 9 STK ile buluşturuyor; başvurular sehriniyihali.com adresinden kabul ediliyor.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 10:22

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EDİTÖR: Berk Doğan

Akbank'ın Şehrin İyi Hali'nde 12. dönem başladı: gençler gönüllülüğe çağrılıyor

Akbank'ın Şehrin İyi Hali'nde yeni dönem kapılarını açtı

Akbank'ın gençleri gönüllülükle tanıştırmayı amaçlayan toplumsal fayda projesi Şehrin İyi Hali, 12. dönem başvurularını başlattı. Proje; gençlere toplum yararına çalışmalar yapma, kişisel gelişimlerini güçlendirme ve farklı sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) iş birliği içinde deneyim kazanma fırsatı sunuyor. Tüm üniversiteli gençler, ilgilendikleri projeye sehriniyihali.com adresinden başvurabiliyor.

Projenin şimdiye kadarki etkisi ve hedefleri:

Projeye bugüne dek katılan genç sayısı yaklaşık 25 bine ulaştı. Şehrin İyi Hali, gençleri sürdürülebilirlik, çevre, hayvan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sosyal kapsayıcılık gibi konularda aktif rol almaya teşvik etti. Akbank, projenin gönüllülük hareketini daha geniş kitlelere yaymasını ve gençlerin yaşamında gönüllülüğün kalıcı bir yer edinmesini hedefliyor.

Akbank Marka ve İletişim Başkanı Seçil Demiralp projeyi değerlendirirken, "Şehrin İyi Hali, Akbank’ın insan odaklı sürdürülebilirlik yaklaşımın en güzel örneklerinden biri. Projeye katılan gençler, seçtikleri alanda gönüllü olabiliyor ve farkındalık geliştirici atölyelere katılıyor. Gençler bu çalışmalara katılarak sürdürülebilir bir dünya için emek verirken aynı zamanda liderlik becerilerini, empati yeteneklerini ve sorumluluk duygularını geliştiriyor. Şehrin İyi Hali ile bugüne dek 25 bine yakın genç bu iyilik hareketinin bir parçası oldu. Yeni dönemde gönüllü sayımızı daha da artırmayı hedefliyoruz. Tüm gençlerimizi iyilik için harekete geçmeye davet ediyoruz." dedi.

12. dönem programı ve etkinlik takvimi:

Bu yılki gönüllülük etkinlikleri 10-25 Ekim tarihleri arasında, 9 sivil toplum kuruluşu ile düzenlenecek. Gençler, Kurtaran Ev ile kulübe yapımı ve boyama, can dostların bakımı ve gezdirilmesi gibi çalışmalarda yer alacak. Kokopelli Şehirde projesi Akmerkez terasındaki kent tarımı alanında ekoloji ve sürdürülebilir yaşam deneyimi sunacak.

Türkiye Down Sendromu Derneği'nde kapsayıcılık seminerleri, kule yarışları ve pizza atölyeleri; Bilim Virüsü etkinliklerinde ise afet farkındalığı temel kavramları ele alınacak. Hadi İşaret'in tasarladığı kutu oyunlarıyla işaret dili etkinlikleri yapılırken, Çorbada Tuzun Olsun Derneği ile evsiz bireyler için mutfakta üretim ve sokakta dağıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Türkiye Omurilik Felçliler Derneği ile tekerlekli sandalye montajı çalışmalarına katılan gençler, engelli bireylerin günlük yaşam zorluklarını yakından gözlemleme fırsatı bulacak. Hayat Tamircisi eşliğindeki "İkinci Şanslar" atölyesinde engelli hayvanlar için yürüteç üretilecek; TURMEPA iş birliğiyle düzenlenecek kıyı temizliğinde ise toplanan atık miktarları ölçülüp su altı ekosistemine verilen zararlar gözlemlenecek.

Programı tamamlayan tüm gönüllülere sertifika verilecek ve 12. dönem, gençlerin gönüllülük deneyimini kutlamak amacıyla düzenlenecek özel bir konserle sona erecek. Başvurular ve detaylı bilgi için gençlerin sehriniyihali.com adresini takip etmeleri yeterli.

SEÇİL DEMİRALP

SEÇİL DEMİRALP

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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