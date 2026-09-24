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Denizli küçükbaş üreticileri 25,7 milyon liralık destekle üretimi güçlendiriyor

Denizli'de 2025 Yılı 2. Dönem Kuzu/Oğlak Desteklemesi ile bin 100 işletmeye 54 bin 828 baş için 25 milyon 716 bin 570 TL ödendi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 10:22

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EDİTÖR: Berk Doğan

Denizli küçükbaş üreticileri 25,7 milyon liralık destekle üretimi güçlendiriyor

Denizli'de küçükbaş üretimine yönelik devlet desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen programlar çerçevesinde kentteki üreticilere yönelik maddi destekler sürüyor. Bu kapsamda 2025 Yılı 2. Dönem Kuzu/Oğlak Desteklemesi çerçevesinde yapılan ödemeler, bölge üreticilerinin ekonomik yükünü hafifletmeyi ve üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

ödemelerin kapsamı ve amaçları:

Programa dahil edilen bin 100 işletme için yetiştirilen 54 bin 828 kuzu ve oğlak üzerinden hesaplanan toplam 25 milyon 716 bin 570 TL tutarındaki teşvik ödemeleri üreticilerin hesaplarına aktarıldı. Sağlanan kaynakla verimlilik artırımı, damızlık kalitesinin iyileştirilmesi ve işletmelerin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

valinin değerlendirmesi:

Vali Yavuz Selim Köşger, şehir genelinde tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Köşger, desteklerin üreticilerin ihtiyaçları doğrultusunda süreceğini vurgulayarak ödemelerin Denizli tarımına hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Uygulamanın önümüzdeki dönemlerde de benzer biçimde takip edilmesi ve ihtiyaçlara göre düzenlemeler yapılması planlanıyor; böylece küçükbaş üretiminde hem üretim hacmi hem de işletme dayanıklılığı artırılacak.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TARAFINDAN HAYVANCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TARAFINDAN HAYVANCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA YÜRÜTÜLEN PROGRAMLAR ÇERÇEVESİNDE, KENTTEKİ ÇİFTÇİLERE YÖNELİK MADDİ YARDIMLAR DEVAM EDİYOR. ALIN TERİNİN DESTEKLENMESİ HEDEFLENEN UYGULAMALARLA ÜRETİCİLERİN EKONOMİK ANLAMDA RAHAT BİR NEFES ALMASI SAĞLANIYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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