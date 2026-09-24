Yasadışı hasar aracılığıyla mücadele, sigortada finansal dayanıklılığın temeli

SEDDK düzenlemeleri hasar süreçlerini yeniden şekillendiriyor:

AXA Türkiye CEO’su Yavuz Ölken, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) 2026 yılında hayata geçirdiği hasar süreçlerine ilişkin düzenlemeleri değerlendirdi. Ölken, atılan adımların yalnızca operasyonel iyileştirmeler olmadığını; daha sürdürülebilir, finansal açıdan sağlam, çevik ve müşteri odaklı bir sigorta ekosisteminin altyapısını oluşturduğunu belirtti.

SEDDK’nın uygulamaya koyduğu başlıca tedbirler arasında akıllı eksper ataması, trafik sigortasında hasar ve değer kaybı süreçlerinin bütünleştirilmesi, Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi kurulması ile organize yapılara karşı alınan önlemler yer alıyor. Ölken, bu düzenlemelerin sektörün gündeminde önemli bir yer tuttuğunu ve kapsamlı bir dönüşümün parçaları olduğunu söyledi.

Prim havuzunun korunması, sigortalının korunmasıdır:

Ölken, yasa dışı organize hasar aracılığıyla mücadelenin sektörü doğrudan etkilediğini vurguladı. Ona göre sigorta suistimali yalnızca şirketlerin mali sonuçlarını bozmakla kalmıyor; aynı zamanda sigortalıların ortak kaynağı olan prim havuzuna zarar veriyor. Bu nedenle yasa dışı aracılık faaliyetleri ve organize yapılara karşı etkin mücadele, sektörün teknik sonuçlarının ve sermaye yapısının desteklenmesi ile birlikte sigortalının ödediği primin korunması anlamına geliyor.

Ölken şu ifadeyi kullandı: "Sigorta suistimali yalnızca şirketlerin mali sonuçlarını etkileyen bir konu değildir, aynı zamanda sigortalıların ortak kaynağı olan prim havuzuna zarar verir." Bu bağlamda düzenlemelerin, kaynakların doğru kullanıldığı ve güvenin güçlendiği bir yapı tesis etme potansiyeli taşıdığına dikkat çekti.

Teknoloji ve veri paylaşımı ile çeviklik artacak:

Yavuz Ölken, Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi, akıllı eksper ataması, bütünleşik hasar ve değer kaybı süreçleri ile artan veri paylaşımının sektörün çevikliğini artıracağını belirtti. Dijital altyapıların güçlenmesinin; daha hızlı karar alan, hasar anında sigortalının yanında olan ve değişen risklere çevik yanıt verebilen bir sektörü mümkün kıldığını vurguladı.

Ölken, veri analitiği ve yapay zekâ gibi teknolojik yaklaşımların desteğiyle bu altyapının daha ileriye taşınabileceğini ifade ederek, sektörün reaktif bir yapıda kalmak yerine riskleri önceden gören ve önlemeye odaklanan bir anlayışa doğru ilerlemesi gerektiğini söyledi.

Son olarak Ölken, SEDDK, sigorta şirketleri, dağıtım kanalları, eksperler, servisler, asistans şirketleri ve diğer ekosistem paydaşları arasındaki iş birliğinin dönüşümün başarısını belirleyeceğini belirtti ve ekledi: "Bugün atılan adımlar geleceğin sigortacılık altyapısına yapılan bir yatırımdır." Tüm paydaşların ortak hedefler etrafında hareket etmesiyle Türkiye’de daha sürdürülebilir, finansal açıdan güvenli ve müşterinin daha çok güvendiği bir sigorta ekosistemi oluşturulabileceğini ifade etti.

AXA TÜRKİYE CEO’SU YAVUZ ÖLKEN