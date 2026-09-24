Dolar 48,8502 +0,04%
Euro 55,6805 +0,03%
Bist 12.992,38 -1,96%
Altın Gram 6.736,96 -0,67%
EUR/USD 1,1375 -0,11%
Brent Petrol 104,85 +1,72%
--°

Yasadışı hasar aracılığıyla mücadele, sigortada finansal dayanıklılığın temeli

Yavuz Ölken, SEDDK'nın 2026 düzenlemelerinin akıllı eksper ataması, Alo 193 ve veri paylaşımı ile yasa dışı aracılarla mücadele ederek sektörü güçlendireceğini vurguladı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 11:39

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Yasadışı hasar aracılığıyla mücadele, sigortada finansal dayanıklılığın temeli

SEDDK düzenlemeleri hasar süreçlerini yeniden şekillendiriyor:

AXA Türkiye CEO’su Yavuz Ölken, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) 2026 yılında hayata geçirdiği hasar süreçlerine ilişkin düzenlemeleri değerlendirdi. Ölken, atılan adımların yalnızca operasyonel iyileştirmeler olmadığını; daha sürdürülebilir, finansal açıdan sağlam, çevik ve müşteri odaklı bir sigorta ekosisteminin altyapısını oluşturduğunu belirtti.

SEDDK’nın uygulamaya koyduğu başlıca tedbirler arasında akıllı eksper ataması, trafik sigortasında hasar ve değer kaybı süreçlerinin bütünleştirilmesi, Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi kurulması ile organize yapılara karşı alınan önlemler yer alıyor. Ölken, bu düzenlemelerin sektörün gündeminde önemli bir yer tuttuğunu ve kapsamlı bir dönüşümün parçaları olduğunu söyledi.

Prim havuzunun korunması, sigortalının korunmasıdır:

Ölken, yasa dışı organize hasar aracılığıyla mücadelenin sektörü doğrudan etkilediğini vurguladı. Ona göre sigorta suistimali yalnızca şirketlerin mali sonuçlarını bozmakla kalmıyor; aynı zamanda sigortalıların ortak kaynağı olan prim havuzuna zarar veriyor. Bu nedenle yasa dışı aracılık faaliyetleri ve organize yapılara karşı etkin mücadele, sektörün teknik sonuçlarının ve sermaye yapısının desteklenmesi ile birlikte sigortalının ödediği primin korunması anlamına geliyor.

Ölken şu ifadeyi kullandı: "Sigorta suistimali yalnızca şirketlerin mali sonuçlarını etkileyen bir konu değildir, aynı zamanda sigortalıların ortak kaynağı olan prim havuzuna zarar verir." Bu bağlamda düzenlemelerin, kaynakların doğru kullanıldığı ve güvenin güçlendiği bir yapı tesis etme potansiyeli taşıdığına dikkat çekti.

Teknoloji ve veri paylaşımı ile çeviklik artacak:

Yavuz Ölken, Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi, akıllı eksper ataması, bütünleşik hasar ve değer kaybı süreçleri ile artan veri paylaşımının sektörün çevikliğini artıracağını belirtti. Dijital altyapıların güçlenmesinin; daha hızlı karar alan, hasar anında sigortalının yanında olan ve değişen risklere çevik yanıt verebilen bir sektörü mümkün kıldığını vurguladı.

Ölken, veri analitiği ve yapay zekâ gibi teknolojik yaklaşımların desteğiyle bu altyapının daha ileriye taşınabileceğini ifade ederek, sektörün reaktif bir yapıda kalmak yerine riskleri önceden gören ve önlemeye odaklanan bir anlayışa doğru ilerlemesi gerektiğini söyledi.

Son olarak Ölken, SEDDK, sigorta şirketleri, dağıtım kanalları, eksperler, servisler, asistans şirketleri ve diğer ekosistem paydaşları arasındaki iş birliğinin dönüşümün başarısını belirleyeceğini belirtti ve ekledi: "Bugün atılan adımlar geleceğin sigortacılık altyapısına yapılan bir yatırımdır." Tüm paydaşların ortak hedefler etrafında hareket etmesiyle Türkiye’de daha sürdürülebilir, finansal açıdan güvenli ve müşterinin daha çok güvendiği bir sigorta ekosistemi oluşturulabileceğini ifade etti.

AXA TÜRKİYE CEO’SU YAVUZ ÖLKEN

AXA TÜRKİYE CEO’SU YAVUZ ÖLKEN

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Güzellikte sürdürülebilir inovasyona ikinci tur: L’Oréal L’AcceleratOR ikinci dö...
images

ATSO üyesinin işini büyütecek yönetim vaadi
images

İzmir ve Norveç su ürünlerinde mavi köprü kuruyor
images

Denizli’nin vergi rekortmenleri açıklandı: isimlerin büyük bölümü gizli kaldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ganos Dağları'nda karacaların sakin gezintisi

Geçici vekalet dönemi savunması: Sinan Bolak imzaladığını ama düzenlemediğini söyledi

Şahinbey'den çiftçiye kapsamlı tohum ve üretim desteği

Kazakistan'da Hazar denizinde tatbikat faciası: 9 asker hayatını kaybetti

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği