Canik'te genç başarıları törenle taçlanıyor

tören bilgileri:

Canik Belediyesi, LGS ve YKS'de dereceye giren öğrencileri ödüllendirmek amacıyla bir tören düzenliyor. Etkinlik 25 Eylül Cuma günü saat 10.30'da Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve başarı gösteren gençler ödüllerine kavuşacak.

ödül dağılımı:

YKS sonuçlarına göre ilk 500'e giren öğrencilere tablet bilgisayar, ilk 5 bine girenlere akıllı saat, ilk 50 bine girenlere ise kulak içi bluetooth kulaklık verilecek.

LGS'de ise dereceye giren öğrencilere şu şekilde ödüllendirme yapılacak: yüzde 1'lik dilime giren öğrencilere tablet bilgisayar ve gram altın, yüzde 5'lik dilime girenlere akıllı saat, yüzde 10'luk dilime girenlere ise kulak üstü bluetooth kulaklık hediye edilecek.

belediyenin eğitim politikası:

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, derece elde eden öğrencileri her yıl çeşitli ödüllerle buluşturduklarını vurgulayarak, "Eğitim hayatının tüm aşamalarını kapsayan desteklerimizi sürdürüyor, derece elde eden öğrencilerimizi ödüllerle buluşturuyoruz. İlerleyen süreçte eğitime yönelik yeni destek ve projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Tören, ilçede eğitim başarısını teşvik etmeyi amaçlayan geleneksel uygulamalardan biri olarak planlandı ve öğrencilere yönelik teşvik mekanizmalarının sürdürülmesi hedefleniyor.

CANİK BELEDİYESİ, EĞİTİM PROJELERİYLE BEĞENİLERİ TOPLAMAYA, ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DESTEKLERE YENİLERİ EKLEMEYE DEVAM EDİYOR.