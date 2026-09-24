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Çankırı'da bir haftada 58 aranan yakalandı, kaçakçılık ve trafik denetimleri sürdü

Çankırı'da 14-20 Eylül arası polis ve jandarma uygulamalarında 58 aranan yakalandı; 3 tutuklama, 6 sınır dışı, kaçak tütün ve uyuşturucu ele geçirildi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 14:46

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çankırı'da bir haftada 58 aranan yakalandı, kaçakçılık ve trafik denetimleri sürdü

Çankırı'da bir haftalık uygulama sonuçları

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 14-20 Eylül tarihleri arasında il genelinde yürütülen asayiş, narkotik ve trafik uygulamalarında toplam 58 şahıs yakalandı. Yakalananlardan 3 kişi tutuklandı, ülkede yasal kalış hakkı bulunmadığı tespit edilen 6 yabancı uyruklu şahıs hakkında ise sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Narkotik ve kaçakçılık operasyonları:

Narkotik ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında düzenlenen 4 operasyonda 5 şahıs yakalandı. Şüphelilere yönelik aramalarda 88 bin 560 adet dolu makaron, 20 bin adet boş makaron, 10 kilogram kıyılmış açık tütün, 10,24 gram esrar, 2 kurusıkı tabanca ve 12 fişek ele geçirildi.

Trafik denetimleri ve yaptırımlar:

Trafik ekiplerinin uygulamalarında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun muhtelif maddelerinden kural ihlali yaptığı tespit edilen 1.873 araç sürücüsüne idari işlem uygulanırken, 167 araç trafikten men edildi.

Yetkililer, sürdürülen uygulamaların asayişin sağlanması ve kaçakçılığın önlenmesine katkı sağlamayı amaçladığını belirtti; sınır dışı işlemleri başlatılan yabancı uyruklu şahıslarla ilgili süreçler devam ediyor.

ÇANKIRI&#039;DA POLİS VE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN SON BİR HAFTADA GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLARDA...

ÇANKIRI'DA POLİS VE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN SON BİR HAFTADA GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLARDA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 58 ŞAHIS YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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