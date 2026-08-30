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Çarşamba ovası yeniden suyla boğuşuyor

Samsun'da iki gün etkili sağanak, Çarşamba Ovası'nda metrekareye 112,9 kg yağış bıraktı; evler ve tarlalar sular altında, vatandaşlar tahliye etti.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 13:40

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EDİTÖR: Aslı Han

Çarşamba ovası yeniden suyla boğuşuyor

Çarşamba Ovası iki gün süren sağanakla zarar gördü

Samsun'da son iki gündür etkili olan kuvvetli yağışlar, ülke genelinde en fazla yağışın kaydedildiği Çarşamba ilçesindeki ovayı vurdu. Meteoroloji kayıtlarına göre ilçede metrekareye 112,9 kilogram yağış düştü. Sağanak, özellikle sahile yakın mahallelerde evlerin giriş katlarını, ahırları ve geniş tarım arazilerini suyla doldurdu.

yerel halkın durumu:

Ovacık Mahallesi'nde yaşayan Şaban Karakuş, evinin giriş katının tamamen su altında kaldığını belirterek, "Yağıştan dolayı evlerimizi su bastı. Daha önce de böyle bir yağış görmüştük. Bu da ona benzer. Tarım arazilerimiz sular altında kaldı" dedi. Diğer bir vatandaş Selim Candan bölgedeki ikinci büyük selin yaşandığını söyleyerek, "Geçende de büyük bir sel geldi. Bu ikinci sel. Ovada deniz tarafındaki 6 mahalle şu anda bu şekilde. Dün öğleden sonra şiddetli şekilde yağmaya başladı. Hiç durmadı, sabaha kadar yağdı. Şimdi ahırımız, mallarımız, her şeyimiz perişan durumda" ifadelerini kullandı.

altyapı, kanallar ve tarımsal kayıplar:

Bölge sakinleri, suyun kanallardan taşması ve köprü altlarından geçememesi nedeniyle suyun tarlalara yayıldığını aktardı. Arslan Kurtoğlu, "Görülmemiş yağmurlar yağdı. Yapılan hizmetler güzel oldu ama bilinçsiz. Bu kanalları ufak yaptılar. Kanalın üstündeki köprüler de ufak olduğundan geriden gelen su köprünün altından geçemedi. Bu nedenle tarlalara ve bahçelere su bastı" dedi. Yağış, mısır ekili alanlar, fındıklıklar ve bahçelerde ciddi zarar bıraktı; bazı vatandaşlar fındıklarını toplamaya bile gidemediğini belirtti.

Bölgede vatandaşlar kendi imkanlarıyla su tahliyesi yapmaya çalışırken, yetkililerin müdahalesi bekleniyor. Bu olay, bölgenin geçen sezon da ağır zarar gördüğü geçmişiyle birleşince yerel tarımsal üretim üzerindeki baskıyı artırıyor: 13 Ağustos’ta meydana gelen sağanakta da Çarşamba Ovası’nda 30 mahallede 5 bin dekar tarım arazisi sular altında kalmıştı.

Yetkililerin altyapı kapasitesini gözden geçirmesi, drenaj kanallarının ve köprülerin kapasitesinin artırılması yerel halk tarafından öncelikli talep olarak öne çıkıyor. Şu an için bölgede acil ihtiyaçlar arasında hasar tespiti, çiftçilere destek ve tahliye çalışmaları bulunuyor.

SAMSUN’UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ.

SAMSUN’UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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