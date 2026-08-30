Van'da 80 kilometre hıza ulaşan rüzgar parkları ve sahil hattını vurdu

Van'da sabah saatlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar

Van kent merkezinde ve çevre ilçelerde sabah saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar, zaman zaman saatte 80 kilometre hıza ulaştı. Şiddetli esen rüzgar, yer yer günlük yaşamı olumsuz etkiledi ve kentte maddi hasara neden oldu.

Park ve sahil alanlarında tahribat:

İskele Sahil Yolu, Yaşar Kemal Parkı ve bu alanlara bitişik yeni park yerleri, rüzgarın en çok zarar verdiği noktalar oldu. Parklardaki kamelyalar rüzgarın etkisiyle yerinden söküldü, bazı ağaçlar devrildi ve yeşil alanlarda gözle görülür hasar oluştu. Bu alanlarda yürüyüş ve dinlenme düzeni geçici olarak sekteye uğradı.

İlçelerde görüşü düşüren toz bulutu ve müdahale:

Muradiye başta olmak üzere bazı ilçelerde rüzgar, yoğun toz bulutları taşıdı ve fırtına görüş mesafesini düşürerek günlük yaşamı zorlaştırdı. Öğleden sonra rüzgarın etkisi azaldı, herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmeyen olayın ardından belediye ekipleri parklarda hasar tespit ve temizlik çalışmalarına başladı.

Yetkililer, kentin açık alanlarında oluşan maddi hasarın tespit edildiğini ve onarım çalışmalarının planlandığını bildirdi. Vatandaşlara, zayıflayana kadar açık alanlarda dikkatli olmaları ve belediye ekiplerinin uyarılarına uymaları çağrısında bulunuldu.

Van’da şiddetli rüzgar ağaçları ve kamelyaları devirdi