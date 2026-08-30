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Karkamış'ı kuşlar ve tarih buluşturuyor

Gaziantep Büyükşehir Başkanı Fatma Şahin, Fırat kıyısındaki Karkamış Kuş Cenneti’nde son hazırlıkları yerinde inceledi; projenin açılışı eylül sonu-ekim başı hedefleniyor.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 14:15

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EDİTÖR: Aslı Han

Karkamış'ı kuşlar ve tarih buluşturuyor

Karkamış kuş cenneti açılışa hazırlanıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Fırat Nehri kıyısında hayata geçirilen Karkamış Kuş Cenneti Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanındaki son hazırlıkları yerinde inceledi. Cumhurbaşkanlığı kararıyla statü kazanan bölge, doğa ve kültür turizmini aynı rotada buluşturacak şekilde düzenleniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanma aşamasına getirilen proje; Karkamış Antik Kenti, kuş gözlem alanları, mesire yerleri ve kısa mesafeli yürüyüş yollarıyla birlikte bütüncül bir turizm güzergâhı oluşturmayı amaçlıyor. Saha çalışmaları ve altyapı planlamalarında, alanın doğal yapısına ve arkeolojik sit statülerine dikkat ediliyor.

altyapı ve gözlem olanakları:

Proje kapsamında ziyaretçilere sunulacak fiziksel donatılar arasında bin 500 metre uzunluğunda bisiklet yolu, 2 bin metre yaya yolu, 3 metre yüksekliğinde tünekleri bulunan 2 kuş gözlem kulesi, 6 metre yüksekliğinde bir gözlem kulesi, 25 metrelik köprü, seyir terası, giriş takı ile yönlendirme ve uyarı tabelaları yer alıyor. Bu yapılar, doğal yaşama zarar vermeden gözlem yapılabilmesini sağlamak üzere planlandı.

Kısa vadede kamp alanları, uzun vadede ise karavan park alanları tasarlanıyor. Proje kapsamında siviller için ayrı, profesyoneller için ayrı kuleler bulunacak; böylece hem amatör ziyaretçiler hem de kuş fotoğrafçıları için uygun alanlar sağlanacak.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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