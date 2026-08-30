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Çarşamba Ovası'nda altyapı yetersiz kaldı: sağanak evleri ve tarlaları su bastı

Samsun'da iki gündür süren kuvvetli sağanak Çarşamba ilçesinde metrekareye 112,9 kilogram yağış bıraktı; evler, ahırlar ve tarım alanları sular altında.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 13:32

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EDİTÖR: Aslı Han

Çarşamba Ovası'nda altyapı yetersiz kaldı: sağanak evleri ve tarlaları su bastı

Çarşamba Ovası'nda sağanağın bilançosu:

Samsun'da iki gündür aralıklarla devam eden kuvvetli yağış, Türkiye genelinde en fazla yağışın kaydedildiği Çarşamba ilçesini vurdu. Meteoroloji verilerine göre ilçede metrekareye 112,9 kilogram yağış düştü. Şiddetli sağanak, özellikle alçak kesimlerde yerleşim yerleri ile tarım arazilerinde su baskınlarına yol açtı.

Evler ve mahallelerde yaşananlar:

Ovacık Mahallesi başta olmak üzere bazı mahallelerde su kanallarının taşması sonucu giriş katları su altında kalan evler görüldü. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla tahliye çalışması yürüttü. Mahallelilerden Şaban Karakuş, "Yağıştan dolayı evlerimizi su bastı. Daha önce de böyle bir yağış görmüştük. Tarım arazilerimiz sular altında kaldı" diyerek yaşananı anlattı.

Selin ikinci kez yaşandığını belirten Selim Candan, gece boyunca kesintisiz süren yağışa dikkat çekerek, "Geçende de büyük bir sel geldi. Bu ikinci sel. Ovada deniz tarafındaki 6 mahalle şu anda bu şekilde. Dün öğleden sonra şiddetli şekilde yağmaya başladı. Hiç durmadı, sabaha kadar yağdı. Şimdi ahırımız, mallarımız, her şeyimiz perişan durumda" ifadesini kullandı.

Tarım, altyapı ve önceki olaylar:

Yağış nedeniyle mısır ekili alanlar, fındıklıklar, bahçeler ve geniş tarım arazileri etkilendi; bazı çiftçiler ürünlerini hasat edemedi. Bölge sakinlerinden Arslan Kurtoğlu ise kanalların ve köprülerin yetersiz olduğuna işaret ederek, "Görülmemiş yağmurlar yağdı. Yapılan hizmetler güzel oldu ama bilinçsiz. Bu kanalları ufak yaptılar. Kanalın üstündeki köprüler de ufak olduğundan geriden gelen su köprünün altından geçemedi" diye konuştu.

Bölgede daha önce de su baskınları yaşanmıştı; 13 Ağustos tarihinde meydana gelen sağanakta Çarşamba Ovası'nda 30 mahallede 5 bin dekar tarım arazisi sular altında kalmıştı. Mevcut olayda yetkililerin hasar tespiti ve tahliye çalışmaları ile altyapı eksikliklerinin değerlendirilmesi bekleniyor.

Türkiye&#039;de en fazla yağış düşen Çarşamba Ovası&#039;nı sağanak vurdu: Evler ve tarım arazileri sular...

Türkiye'de en fazla yağış düşen Çarşamba Ovası'nı sağanak vurdu: Evler ve tarım arazileri sular altında

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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