Marmaris’te 30 ağustos coşkusu çelenkten konserlere kadar sürdü

Marmaris'te 30 Ağustos törenleri başladı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen törenlerle kutlanmaya başlandı. Günün ilk etkinliği olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirildi; törene resmi kurum ve yerel yönetim temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Sabah törenleri:

Atatürk Meydanı'ndaki çelenk sunumlarının ardından Marmaris Kaymakamlığı, Aksaz Garnizon Komutanlığı ve Marmaris Belediyesi yetkililerinin çelenkleri anıta konuldu. Daha sonra Kaymakam Nurullah Kaya, Aksaz Garnizon Komutanı Tuğamiral Hamdi Abanoz ve Belediye Başkanı Acar Ünlü kaymakamlık binasına geçerek tebrikleri kabul etti.

Geçit töreni, katılımcılar ve öğle programı:

Törenler Atatürk Meydanı ve Ulusal Egemenlik Caddesi üzerinde devam etti. Aksaz Deniz Üs komutanlığı askeri bandosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı da tören alanında aktarıldı. Silahlı Kuvvetler adına yapılan konuşmanın ardından şiirler okundu ve Aksaz Askeri Bandosu konseri düzenlendi. Geçit töreninde Jandarma, Aksaz Deniz Üssü, emniyet personeli, okullar ve spor kulüpleri yer aldı.

Törene Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Aksaz Garnizon Komutanı Tuğamiral Hamdi Abanoz, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Alper Ersan, Belediye Başkanı Acar Ünlü, ilçe kurum ve kuruluş müdürleri, gazi ve şehit yakınları, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Deniz birlikleri ziyareti ve akşam programı:

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Bora Marmaris Gümrüklü Limanı'nda, Güney Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG 904 ise Marmaris Belediye İskelesi'nde vatandaşların ziyaretine açıldı. Akşam programı kapsamında saat 20.30'da Ketenci Otel önünden başlayan fener alayı düzenlenecek; ardından saat 21.00'de Atatürk Meydanı'nda Yüksek Sadakat konseri gerçekleştirilecek.

Ayrıca saat 19.00'da Türkmenistan Parkı'nda Prof. Dr. Barış Doster tarafından "Büyük zaferden, büyük umuda" başlıklı 30 Ağustos ve Cumhuriyet konulu bir söyleşi yapılacak. Tören ve etkinlikler gün boyu süren kutlamalarla halkın katılımına açık şekilde gerçekleştirildi.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN 104. YILI MUĞLA’NIN MARMARİS İLÇESİ ATATÜRK MEYDANI'NDA DÜZENLENEN ÇELENK SUNUMU, KAYMAKAMLIK BİNASINDAN DÜZENLENEN TEBRİKAT PROGRAMI VE GEÇİT TÖRENİYLE KUTLANMAYA BAŞLANDI.