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Çayırova'nın hedefi önce ligde kalmak, ardından Avrupa kupalarını zorlamak

Ender Arslan, Çayırova'nın Süper Lig'de ilk hedefinin alt sıralardan uzak kalmak olduğunu; başarılı olurlarsa Avrupa kupalarını zorlayacak seviyeye gelmek istediklerini açıkladı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 10:56

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Çayırova'nın hedefi önce ligde kalmak, ardından Avrupa kupalarını zorlamak

Ender Arslan'ın çayırova planı

Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı Başantrenörü Ender Arslan, takımın Basketbol Süper Ligindeki ilk sezonuna ilişkin önceliklerini ve uzun vadeli vizyonunu İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Arslan, geçen sezon gösterdikleri büyük mücadele sonucu Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şimdi daha gerçekçi ve aşamalı bir yol haritası benimsediklerini vurguladı.

öncelik: ligde kalmak ve istikrar sağlamak:

Arslan, Süper Lig'deki ilk yıllarında hedeflerinin alt sıralardan mümkün olduğunca uzak kalmak olduğunu belirtti. Lig yapısının son yılların en zorlu seviyesinde olduğunu, bütçe dağılımı ve takım sayısındaki rekabetin yüksekliği nedeniyle önceliğin kalıcılık olduğunu söyledi. Eğer bu ilk hedef sağlanabilirse, planlarının bir üst basamağa geçmek olduğunu; bunun da takımın Avrupa kupalarını zorlayabilecek bir konuma gelmesi anlamına geleceğini ifade etti.

altyapı ve tesis yatırımları: uzun soluklu yaklaşım:

Arslan, Çayırova'yı bir spor kenti olarak değerlendirdi ve belediyenin gençleri spora teşvik eden yatırımlarının altını çizdi. Antrenör, salonun soyunma odaları ve ofislerinin Euroleague seviyesinden aşağı kalmadığını; bu altyapının ileride önemli oyuncular yetiştirebilecek kapasitede olduğunu söyledi. Spor lisesinin faaliyete geçmesiyle birlikte yerel oyuncu üretiminin artacağına dair beklentisini paylaştı.

Tesislerin ve doğru yapılanmanın zaman istediğini vurgulayan Arslan, gençlerin ilgisinin artmasıyla birlikte "belki 4-5 yıl içinde Bandırma'da olduğu gibi Çayırova'dan da Türkiye basketboluna oyuncu kazandırmaya başlayabiliriz" öngörüsünde bulundu. Bu süreçte altyapı yatırımlarının sabır ve planlama gerektirdiğini söyledi.

Arslan, Süper Lig'e yükselme mücadelesinde emeği geçen başkan ve kulüp çalışanlarına dikkat çekerken, Euroleague ve Eurocup takımlarını Çayırova'ya davet etmenin hem şehrin hem de takımın prestiji açısından önemli olduğunu belirtti. Bu tür etkinliklerin yerel desteği artıracağını ve kentin spor kültürünü besleyeceğini düşündüğünü aktardı.

Başantrenör, geçen sezon elde edilen başarının arkasında taraftar desteğinin büyük rol oynadığını hatırlattı. Bu sezon da zorlu maçların kendilerini beklediğini söyleyen Arslan, taraftardan aynı desteği beklediklerini; çünkü zaman zaman taraftarın itici gücünün kötü oynanan maçları çevirmede belirleyici olduğunu ifade etti.

Sonuç olarak Arslan, Çayırova'nın şu anki hedefinin önce ligde kalıcılık, sonra kademeli olarak Avrupa kupalarına aday olmak olduğunu tekrarladı ve hem kent halkından hem de yöneticilerden devam eden destek çağrısında bulundu. Takımın hem kısa vadede ligde tutunması hem de altyapıdan uzun vadede oyuncu yetiştirme hedefleriyle hareket ettiğini vurguladı.

ENDER ARSLAN

ENDER ARSLAN

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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