Hacılar Erciyesspor üç yeni ismi kadrosuna kattı

transfer hamlesi ve sezon hedefi:

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Hacılar Erciyesspor, 2026-2027 sezonu için dış transferde üç yeni futbolcu ile resmi anlaşma sağladı. Kulüp, şampiyonluk hedefi doğrultusunda hem kadro derinliğini artırmayı hem de genç ve dinamik bir yapı kurmayı amaçlıyor.

kadroya katılan oyuncular:

Son imzalar arasında Berat İşkol (Erciyes 38 Futbol Spor Kulübünde forma giyen), Emirhan Göktaş (Kocasinan Şimşekspor'da oynayan) ve Mesut Çelik (Ürgüpspor'da mücadele eden) yer alıyor. Sarı-lacivertliler, bu üç ismin takımda rekabeti artırmasını ve maç içi seçenekleri genişletmesini bekliyor.

hazırlık süreci ve takvim:

Kulüp yönetimi ve teknik ekip, yeni sezon hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor; hedeflenen performansın elde edilmesi için antrenmanlar ve taktik çalışmalar yoğunlaştırıldı. Hacılar Erciyesspor, yeni sezonun başlangıcı olan 11 Ekim'de başlayacak dönemde başarılı bir grafik sergileyerek hedefine ulaşmayı planlıyor.

KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME EKİPLERİNDEN HACILAR ERCİYESSPOR DIŞ TRANSFERDE 3 YENİ İSİM İLE ANLAŞTI.