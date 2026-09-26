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Aydın’ın inciri ve zeytini moleküler düzeyde yeniden çözümleniyor

HBX Ar-Ge Academy, ADÜ Teknokent’te Aydın inciri ve zeytinini fenolik profiller, yağ asitleri, vitamin ve biyoaktif özellikleriyle analiz edecek.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 11:55

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EDİTÖR: Taylan Polat

Aydın’ın inciri ve zeytini moleküler düzeyde yeniden çözümleniyor

çalışmanın kapsamı:

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ADÜ Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren Karya Farma HBX Ar-Ge Academy, "İncir ve Zeytin Araştırma İnovatif Ürünler Ür-Ge Merkezi" projesiyle bölgenin iki stratejik ürününü modern analitik yöntemlerle inceleyeceğini duyurdu. Çalışma kapsamında incir, incir yaprağı, zeytin, zeytinyağı ve zeytin yaprağı üzerinde kapsamlı bileşen analizleri yapılacak.

Analizler, fenolik bileşikler, yağ asidi profilleri, vitamin ve mineral değerleri, lif içerikleri, antioksidan kapasiteleri ve biyoyararlanım özelliklerini kapsayacak. Ayrıca hasat, kurutma, işleme ve saklama yöntemlerinin doğal bileşenler üzerindeki etkileri karşılaştırılacak; böylece hem ham madde kalite parametreleri hem de işleme süreçlerinin ürün değerine etkisi ortaya konacak.

tarihsel ve kültürel bağlam:

Karya Farma HBX Ar-Ge Academy kurucusu Hakan Başlık çalışmanın sadece kimyasal ve biyokimyasal verilerle sınırlı kalmayacağını belirtti. Başlık, incirin doğal karbonhidrat, diyet lifi, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve çeşitli fenolik bileşikler açısından öne çıktığını; zeytin ve zeytinyağının ise oleik asit zenginliği ile dikkat çektiğini vurguladı. Zeytin ve zeytin yaprağında bulunan oleuropein ve hidroksitirozol gibi bileşiklerin bilimsel çalışmalar açısından önem taşıdığına dikkat çekti.

Başlık ayrıca çalışmada Aydın coğrafyasındaki ürünlerin tarihsel yolculuğunun da ele alınacağını söyledi. MÖ 334 tarihinde Alinda'da Kraliçe Ada ile Büyük İskender'in, dönemin Karya sofra kültüründe yer alan incir ve zeytini tüketmiş olmalarının kuvvetle muhtemel olduğunu belirterek, bu iki ürünün antik çağlardan günümüze beslenme ve ticaret içinde önemli roller oynadığını hatırlattı. Çalışmada ayrıca kutsal metinlerdeki yerlerine de dikkat çekilerek, Kur'an-ı Kerim'deki Tin Suresi bağlamı da değerlendirilecek.

hedefler, patent birikimi ve beklenen çıktılar:

Başlık, bugüne kadar geliştirilen 18 spesifik stratejik patentten oluşan bilimsel birikimin, incir ve zeytinin moleküler düzeyde incelenmesinde yol gösterici olacağını belirtti. Projenin amaçları arasında biyoaktif bileşenlerin belirlenmesi; elde edilen verilerin güvenli, standardize edilebilir yenilikçi ürünlere dönüştürülmesi; ve bölgesel bir bilimsel veri tabanı oluşturularak yerel değerlerin uluslararası araştırma dünyasına taşınması bulunuyor.

Elde edilecek verilerin gıda, fonksiyonel ürün, kozmetik ve biyoteknoloji alanlarında prototiplere kaynak oluşturması hedefleniyor. Proje, hem akademik yayınlara hem de endüstriyel uygulamalara temel teşkil edecek şekilde tasarlandı. Bu yaklaşım, Aydın inciri ve zeytinini ekonomik değer olmanın ötesinde kültürel ve tarihsel birikim olarak da görünür kılmayı amaçlıyor.

Genel olarak proje, bölgesel tarımsal ürünlerin modern bilimsel yöntemlerle belgelenmesini sağlayarak hem yerel üreticilere hem de Ar-Ge ve ürün geliştirme alanına katkı sağlamayı hedefliyor. Karya Farma HBX Ar-Ge Academy’nin çalışmaları, Aydın’ın iki kadim ürününü moleküler düzeyde yeniden çözümlerken, aynı zamanda bu bilgiyi sürdürülebilir ve ticarileştirilebilir yeniliklere dönüştürmeyi amaçlıyor.

KARYA FARMA HBX AR-GE KURUCUSU HAKAN BAŞLIK

KARYA FARMA HBX AR-GE KURUCUSU HAKAN BAŞLIK

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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