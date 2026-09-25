Çekmeköy’e yeni buluşma alanı: Hacı Avni Şahin Mahalle Evi hizmete açıldı

Hacı Avni Şahin Mahalle Evi açıldı:

Çekmeköy Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği yeni hizmet noktalarına bir yenisini daha ekledi. Merkez Mahallesi’nde tamamlanan Hacı Avni Şahin Mahalle Evi, düzenlenen törenle mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu. Merkez, mahalle dayanışmasını ve yerel sosyal yaşamı destekleyecek bir buluşma noktası olarak tasarlandı.

Neler sunuyor:

Mahalle Evi, kültürel ve eğitim faaliyetlerine ev sahipliği yapacak şekilde planlandı. Ziyaretçilere ücretsiz çay ikramı yapılacak; merkezde bir kütüphane ile çeşitli etkinlik alanları yer alıyor. Ayrıca Halk Eğitim kurslarına ev sahipliği yapılarak mahalle sakinlerinin beceri ve bilgi edinimine katkı sağlanacak. Emekliler ve yaşlı vatandaşlar için özel bir buluşma alanı oluşturuldu; burası sohbet, dinlenme ve sosyal etkinlikler için tasarlandı.

Merkezde dikkat çeken bir hizmet ise 65 yaş üstü emeklilere ücretsiz berber hizmeti sunulacak olması. Bu uygulama, özellikle yaşlıların günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı ve sosyal hizmetlere erişimini artırmayı hedefliyor.

Açılış ve katılımcılar:

Açılış törenine Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ev sahipliği yaptı. Başkan Çerkez törendeki konuşmasında Mahalle Evi'nin kendi belleğinde ayrı bir yeri olan Merkez Mahallesi'nde açılmasının kendisi için özel olduğunu belirtti ve merkezin emekliler, büyükler ve komşular için bir buluşma noktası olacağını vurguladı. Çerkez konuşmasında şu ifadeyi kullandı: "İnsanlarımız aynı çatı altında buluşsun, sohbet etsin, birbirine destek olsun istiyoruz."

Törene; Çekmeköy Kaymakamı Ömer Bilgin, Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Fatih Sırmacı, MHP Çekmeköy İlçe Başkanı Tahsin İnce, BBP Çekmeköy İlçe Başkanı Murat Arslan, bağışçı Şaban Şahin, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Çerkez, mahalleye kazandırılan bu eser için emeği geçen bağışçıya teşekkür ederek, Çekmeköy’de her mahallenin sosyal bir nefesi olması ve komşuluk ilişkilerinin güçlenmesi hedefinin önemini bir kez daha vurguladı.

Hacı Avni Şahin Mahalle Evi, mahalle sakinlerinin günlük yaşamına dokunan kalıcı bir hizmet noktası olarak planlandı ve kütüphane, kurslar, sosyal buluşma alanları ile sosyal dayanışmanın pekiştirilmesi amaçlanıyor.

ÇEKMEKÖY’DE SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA HAYATA GEÇİRİLEN HACI AVNİ ŞAHİN MAHALLE EVİ, DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI. MAHALLE SAKİNLERİNİN SOSYAL VE KÜLTÜREL YAŞAMINA KATKI SUNACAK MERKEZ, VATANDAŞLARIN BULUŞMA VE DAYANIŞMA NOKTALARINDAN BİRİ OLACAK.