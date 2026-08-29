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Çerçioğlu’nun 30 Ağustos videosu tarihle modernliği buluşturdu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun 1071 Malazgirt'ten KAAN'a uzanan 30 Ağustos videosu hızla yayılarak Türkiye gündeminde birinci sıraya çıktı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 21:48

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EDİTÖR: Emre Koç

Çerçioğlu’nun 30 Ağustos videosu tarihle modernliği buluşturdu

Çerçioğlu'nun paylaşımı sosyal medyada geniş yankı buldu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı için hazırlanan video, yayınlandığı kısa sürede yoğun ilgi gördü. Paylaşım özellikle sosyal medya platformlarında hızla yayılarak kullanıcıların dikkatini çekti ve listenin en üst sırasına yerleşti.

Videonun kurgusu ve içerik:

Video, tarihsel bir köprü kurar nitelikte kurgulanmış; başlangıçta 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'ne atıf yapılıp, ülkenin uluslararası platformlardaki konumuna vurgu yapılarak G20 üyeliğine değinildi. Kapanışta ise yerli milli savunma sanayiinin güncel simgelerinden biri olan milli savaş uçağı KAAN gösterilerek geçmişten bugüne uzanan bir anlatı oluşturuldu.

Sosyal medya tepkisi ve mesajı:

Paylaşım kısa sürede beğeni ve paylaşım rekorları kırdı, birçok kullanıcı tarafından alıntılanıp paylaşıldı ve sonuç olarak video Türkiye gündeminde bir numaraya yükseldi. Çerçioğlu sosyal medya paylaşımında, Dün atlarımızın nal sesleriyle titreyen gök kubbe, bugün kendi kanatlarımızla bağımsızlığımızın zirvesinde. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun ifadelerini kullandı.

Videonun başarısı, millî tarih ve güncel milli teknolojiyi aynı çatı altında buluşturan anlatımından kaynaklanıyor. Yerel yönetimin bu tür içeriklerle ulusal gündeme dahil olması, hem mesajın yayılımını hızlandırdı hem de yerel aktörlerin sembolik söylem gücünü gösterdi.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NUN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NA ÖZEL HAZIRLADIĞI...

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NUN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NA ÖZEL HAZIRLADIĞI VİDEO, SOSYAL MEDYADA KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU. 1071 MALAZGİRT’TEN MİLLİ SAVAŞ UÇAĞI KAAN’A UZANAN VİDEO, YOĞUN İLGİ GÖREREK TÜRKİYE GÜNDEMİNDE BİRİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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