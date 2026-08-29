Malatya'da çocuk acil tıbbında uluslararası buluşma

kongre açılışı ve ev sahipleri

I. Uluslararası Pediatrik Aciller Kongresi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Battalgazi Konferans Salonu'nda düzenlenen açılış programıyla başladı. Etkinlik, MTÜ, Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER), Battalgazi Belediyesi ve Yeşilyurt Belediyesi iş birliğiyle 28-30 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Açılış törenine Prof. Dr. Recep Bentli (MTÜ rektörü), Prof. Dr. Ahmet Selim Özkan (rektör yardımcısı ve tıp fakültesi dekanı), Prof. Dr. Başar Cander (ATUDER yönetim kurulu başkanı), Uzm. Dr. Cezmi Karaca (İl Sağlık Müdürü), Prof. Dr. Ahmet Kızılay (Malatya Tabip Odası başkanı), Ömer Mete (Cumhuriyet Başsavcısı), Doç. Dr. Mucahit Oruç (Adli Tıp Grup Başkanı), çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

rektörün değerlendirmesi ve üniversitenin rolü:

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, kongreye ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Bentli, yurt içi ve yurt dışından gelen katılımcılara teşekkür ederek, böylesi kapsamlı bir bilimsel buluşmanın 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya’da sağlık alanında gerçekleştirilen ilk uluslararası kongre olması bakımından özel bir anlam taşıdığını vurguladı. Rektör, MTÜ Tıp Fakültesi'nin kurumun bilimsel gelişiminde belirleyici rol üstlendiğini; fakültenin ilk mezunlarını vererek uzman hekimlerin sağlık ordusuna katılmasına katkı sunduğunu ve üniversitenin bilimsel yayın sayısının geçen yıl %60'ın üzerinde arttığını ifade etti.

atuder ve malatya'nın önemi:

Prof. Dr. Başar Cander konuşmasında Malatya'nın kendi mesleki geçmişi açısından özel bir yeri olduğunu, kentin özellikle acil tıp alanında ulusal ve uluslararası düzeyde marka olma yolunda ilerlediğini söyledi. Cander, Malatya'nın yetiştirdiği isimlere değinerek kentin güçlü tarihî ve kültürel birikimine dikkat çekti ve emeği geçen akademisyen ile sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

bilimsel program, oturumlar ve kurslar

Kongre, pediatrik acil sağlık alanındaki güncel uygulamalar, bilimsel çalışmalar ve akademik deneyimlerin paylaşılması amacıyla hazırlandı. Doç. Dr. Bilgehan Demir tarafından aktarıldığı üzere organizasyonda 36 ayrı bilimsel oturum ve 108 konuşmacı yer alıyor. Kongreye 36 farklı üniversiteden ve 14 farklı branştan akademisyen ve sağlık profesyoneli katılıyor; bu katılımla etkinlik, uluslararası bilgi paylaşımını güçlendirmeyi hedefliyor. Demir ayrıca 11 uluslararası ve 40 kurum dışı akademisyenin katkısıyla kongrenin zenginleştiğini belirtti.

uygulamalı eğitimler ve yenilikçi kurslar:

Programda REBOA ve ECMO kursları ile çeşitli eğitim programları öne çıkıyor. Doç. Dr. Turgut Dolanbay açılış konuşmasında, kongrede düzenlenen ECMO kursunun Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen bir kurs olma özelliği taşıdığını vurguladı. Dolanbay ayrıca 2024 içinde Acil Tıp Kliniği tarafından yayımlanan 18 bilimsel makaleden 14'ünün SCI-Expanded kapsamında olduğunu belirterek akademik üretimin sürdüğünü aktardı.

kongrenin hedefleri ve kapanışa kadar program

Kongre üç gün boyunca; bilimsel oturumlar, eğitimler, uygulamalı kurslar, sunum ve tartışma oturumları ile devam edecek. Etkinlik, farklı uzmanlık alanlarından bilim insanlarını bir araya getirerek mesleki dayanışmayı güçlendirmeyi, pediatrik acil sağlık hizmetlerine bilimsel katkı sağlamayı ve yeni akademik iş birlikleri oluşturmayı amaçlıyor. Katılımcılara ayrıca Malatya'nın tarihî, kültürel ve doğal zenginliklerini tanıma fırsatı sunmak üzere bir Malatya gezisi de planlandı.

Kongre açılışının ardından bilimsel oturumlar ve kurslar başlamış durumda; etkinlik 30 Ağustos 2026'ya dek sürecek ve pediatrik acil tıp alanında güncel yaklaşımlar ile deneyim paylaşımlarını merkeze alacak.

ÇOCUK ACİL SAĞLIĞI ALANINDAKİ GÜNCEL GELİŞMELERİN, BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN VE AKADEMİK PAYLAŞIMLARIN ELE ALINDIĞI I. ULUSLARARASI PEDİATRİK ACİLLER KONGRESİ, MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ BATTALGAZİ KONFERANS SALONUNDA DÜZENLENEN AÇILIŞ PROGRAMIYLA BAŞLADI.