Çerkezköy'de bayram akşamı: Kent Park'ta müzik ve birlik mesajı

Çerkezköy'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konser ve etkinliklerle kutlandı. Kent Park'ta gerçekleştirilen program boyunca alanı dolduran binlerce vatandaş, akşam boyunca birlik ve coşku yaşadı.

konser gecesi:

Program, sahne alan Ersin Show ile başladı ve gecenin ilerleyen saatlerinde sevilen rock grubu mor ve ötesi konser verdi. Katılımcılar, grubun parçalarına hep bir ağızdan eşlik ederken ellerindeki Türk bayraklarıyla alanı kırmızı ve beyaza bürüdü; etkinlik boyunca coşku ve gurur hissi öne çıktı.

Kent Park'taki konser alanı, müzik severlerin ilgisini çekerken, belediye tarafından organize edilen etkinlikler çerçevesinde kutlamalar gece boyunca sürdü.

başkanın mesajı:

Konser alanında vatandaşlara seslenen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak şunları söyledi: "Emeğin kenti güzel Çerkezköy, muhteşemsiniz. Tarihimizin en şanlı, en büyük Zafer Günümüz kutlu olsun. Başta ebedî Başkomutanımız, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan için canlarını siper eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla, minnetle anıyorum."

Yüceer, konuşmasında Büyük Zafer'in Atatürk'ün askerî dehasının ve ileri görüşlülüğünün önemli göstergeleri olduğunu vurguladı, Atatürk'ü yalnızca askerî başarılarıyla değil sanata, yaşama ve insanlığa ilişkin ileri görüşleriyle de büyük bir önder olarak tanımladı.

Yüceer ayrıca toplumun zor zamanlarda durduğu yerin önemine dikkat çekti ve sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Kolay zamanda herkes aynı sözleri söyleyebilir. Asıl mesele, şartlar değiştiğinde nerede durduğunuzdur. Asıl mesele, rüzgâr başka yönden estiğinde ne yaptığınızdır. Önünüze yeni yollar, yeni imkânlar, yeni hesaplar çıktığında hangi değerlere sadık kaldığınızdır."

Başkan, Cumhuriyet, demokrasi ve halkın iradesine bağlı olduklarını vurgulayarak, "Bizim de tarafımız belli. Dün de belliydi, bugün de belli, yarın da belli olacak. Biz Cumhuriyet'ten yanayız. Demokrasiden yanayız. Halkın iradesinden yanayız. Koşullar ne olursa olsun, şartlar ne kadar zorlu olursa olsun, inandığımız değerleri değiştirmeden yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı: "Zafer, yönünü rüzgâra göre değiştirenlerin değil, yönünü vicdanına ve milletine göre belirleyenlerin eseridir. Bir çift mavi gözün ışığında açtığı yolda, gösterdiği hedefe hiç durmadan hep beraber yürüyeceğiz. Bağımsızlığımıza, toprağımıza, birliğimize ve beraberliğimize sahip çıkacağız. Şanlı Zaferimizin 104. yılı kutlu olsun! Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk! Yaşasın Çerkezköy! Yaşasın Tekirdağ! Yaşasın ülkemiz!"

Konuşmanın ardından programdaki konserler ve etkinlikler devam etti; vatandaşlar müzik eşliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıldönümünü coşkuyla kutlamaya devam etti.

Çerkezköy’de 30 Ağustos coşkusu