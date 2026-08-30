Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,9042 -0,56%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Özel öğrencilerin zafer coşkusu alışveriş merkezinde

OBAM öğrencileri 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı alışveriş merkezindeki konserde türküler ve marşlarla kutladı; konser İzmir Marşı ile sona erdi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 17:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Özel öğrencilerin zafer coşkusu alışveriş merkezinde

özel öğrencilerden 30 Ağustos’ta anlamlı kutlama

Osmangazi Belediyesi Engelli Gündüz Bakım Merkezi (OBAM) üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıldönümünü alışveriş merkezinde düzenledikleri konserle coşkuyla karşıladı. Etkinlik, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı ve merkezdeki alanda birlikte kutlama havası oluştu.

konser repertuvarı:

OBAM öğrencileri sahnede; Vardar Ovası, Hoş Gelişler Ola, Çökertme, Manastırın Ortasında, Bülbülüm Altın Kafeste ve Ah Bir Ataş Ver türküleri ile izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Etkinlikte ayrıca Memleketim adlı şarkı da seslendirildi ve program, toplu olarak söylenen İzmir Marşı ile sonlandırıldı.

izleyici katılımı ve mesajlar:

Alışveriş merkezine gelen vatandaşlar, OBAM üyelerinin performanslarını alkışlarla destekledi. Katılımcıların yoğun ilgisi konserin duygusal ve birliktelik vurgulu atmosferini güçlendirdi.

Osmangazi Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Sevcan Yaman, OBAM üyelerinin konserle milli birlik ve beraberlik duygularını öne çıkardığını belirtti. Yaman, öğrencilere sağlanan bu sahne imkânı için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür ettiklerini ifade etti.

Etkinlik, özel bireylerin toplumla iç içe kültürel faaliyetlerde yer almasının önemini bir kez daha gösterdi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusunun herkes tarafından paylaşıldığı bir kutlama olarak kayda geçti.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ ENGELLİ GÜNDÜZ BAKIM MERKEZİ (OBAM) ÜYELERİ, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN...

OSMANGAZİ BELEDİYESİ ENGELLİ GÜNDÜZ BAKIM MERKEZİ (OBAM) ÜYELERİ, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNÜ DÜZENLEDİKLERİ KONSERLE COŞKUYLA KUTLADI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bozyazı’da teknelerle zafer selamı: amatör balıkçılardan denizde birlik mesajı
images

Bozüyük’te 30 Ağustos törenleri birlik ve coşkuyla gerçekleşti
images

Taşucu limanında bekleyiş: torunu için gelen kadın tansiyon yükselmesiyle hastan...
images

Filo Denizcilik yolcu yakınları için kriz ve bilgilendirme hattı kurdu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Artvin'de Sahara Geçidi doluyla beyaza büründü, tırlar yolda kaldı

Kuşakları buluşturan zafer koşusu Manisa'da coşkuyla tamamlandı

İtfaiye müdahale etti: Eski Sanayi Sitesi'ndeki kapalı cila boya atölyesinde yangın

Sauna bölümünde çıkan yangın iki kişinin ölümüne yol açtı

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor